Roberto Mosquera: "Estoy feliz de llegar a un club como Alianza Lima"

Finalmente hay mente en Alianza Lima. El día de hoy, Roberto Mosquera fue dado a conocer públicamente como nuevo director técnico de Alianza Lima. En su presentación oficial, el nuevo estratega 'íntimo' dio sus primeras declaraciones acompañado del administrador temporal del club 'blanquiazul', Christian Bustos.

Con una sonrisa en el rostro, el nuevo técnico afirmó que llegar a Matute será probablemente el más grande reto de su carrera como técnico: "Estoy feliz de llegar a un club con la trascendencia de Alianza Lima", dijo ante medios.

La contratación del nuevo director técnico despertó a muchos el sentido curioso ya que el nuevo D.T es parte del pasado tanto en Sporting Cristal como en Juan Aurich. "Mi padre jugó en Colombia y en Tabaco que hoy es Cristal, pero no me asocian con Alianza. Aunque tengo unos 7 familiares que han jugado aquí. Fue en La Victoria donde aprendí a ser pícaro", dijo la 'Mosca'.

Es por ello que el nuevo D.T, además de hacer público su hinchaje hacia Alianza ironizó con el hecho de sus vínculos: "Soy descendiente de chinchanos", añadió en buen humor.

No pudiendo dejar de lado el carismático ambiente, Mosquera, fiel a su estilo, no dudó en dar una polémica afirmación: "Mi hijo me dice, papá no campeonamos hace 9 años. Yo le respondí que no me habían llamado, pues".

Sin prometer el título nacional en este entrante 2016, Mosquera fue directo con sus objetivos: "Mi idea es el camino, no es ser campeón, quiero enamorar de mi proyecto con Alianza", dijo ante los medios.

"En el primer partido que juguemos los hinchas tienen que sentir el cambio que haremos"

Sin embargo, Mosquera también reconoce que la actual historia de Alianza pesa. Ya que 9 años sin títulos nacionales se convierten en un pesar difícil de cargar: "Me tengo que sentir como parte de esa historia", afirmó el nuevo estratega 'grone'.

Pero dando alusión a su gusto por los retos, Mosquera también fue claro en cuanto a su estilo y visión de juego: "Me encanta la deuda deportiva que tiene Alianza. La palabra imposible solo está en la mente de los cómodos, yo no soy cómodo. Acá vamos a estar incómodos hasta que se logre el objetivo", añadió.

Dicho está, el pasado le pesa un poco. Pero la tarea de Mosquera está clara: el nuevo D.T tiene que devolver al equipo a lo más alto. Y ello se logra jugando de la mejor manera posible. Instinto que perdió la 'blanquiazul' durante los últimos años: "Mi compromiso es con la historia de Alianza", sentenció Mosquera.

Junto con Mosquera también fueron presentados Juan José Jayo y el ex interino de Alianza, Francisco Pizarro como nuevos asistentes en el comando de la 'Mosca'.

Por su parte, el administrador 'íntimo', Christian Bustos, no dudó en manifestar su satisfacción por finalmente contar con el nuevo estratega: "Nos sentimos orgullos por Mosquera. Agradezco a los hinchas y socios por el apoyo", afirmó.