Alexis Arias: "Fue la primera vez que vi un marco tan grande con Melgar"

Melgar ya tiene grandes ambiciones. Tras la victoria sobre Real Garcilaso por la mínima durante el día domingo, el 'rojinegro' puso un pie en el Play Off nacional peruano. Y es que en su centenario, la escuadra arequipeña quiere celebrar a lo grande obteniendo su segundo título nacional.

El hombre en dar a conocer todos los sentimientos del 'Dominó' fue nadie más que Alexis Arias. El joven volante de Melgar resaltó que a base de trabajo, poco a poco se va concretando el deseado sueño.

"Ya se logró el Clausura, pero ahora quiero campeonar a nivel nacional, tener un nuevo título profesional y más adelante ya se verá que se nos viene", dijo el prometedor mediocampista de 19 años.

Arias también se mostró sorprendido por el nivel de fanaticada mostrado el día domingo ante Garcilaso. Pues se pudo apreciar un lleno total en el imponente Estadio de la UNSA.

"No esperé tanto, me sorprendí este partido contra el Garcilaso. Fue la primera vez que había visto un marco tan grande de hinchas, yo veía las tribunas y me sentía feliz de ver que tanta gente fue a apoyarnos y bueno gracias a Dios se dio el triunfo para que ellos lo celebren", añadió.

Melgar viajará al Cusco este martes para lo que será el partido de vuelta frente a Real Garcilaso. El encuentro entre 'rojinegros' y 'celestes' será el día miércoles 9 de diciembre.