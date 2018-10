Surf: Peruanos cierran con broche de oro el 2015

En la categoría junior hombres, Juninho Urcia se llevó la medalla de oro luego de imponerse en la final a nuestros otros compatriotas; Sebastián Correa, Lucca Mesinas y Alonso Correa. Cabe recordar que Lucca Mesinas solo necesito alcanzar la instancia de semifinal para coronarse campeón Junior ALAS 2015.

En la modalidad de longboard, nuestro compatriota Lucas Garrido Lecca supero al chileno Miguel Maturana, Jorge Vilche (Perú) y al uruguayo Ignacio Pignataro.

SUP surf hombres, José "Jarita" Gómez se quedó con el oro superando en la final a su amigo y gran rival Tamil Martino, José Quintana de Chile se quedó con la medalla de bronce mientras nuestro otro compatriota Sebastián Gómez del Castillo se quedó en el cuarto lugar.

Una vez más Brissa Málaga se colgó la medalla de oro en el SUP surf de damas dejando en segundo lugar a Edimar Luque (VENZ), Clew Meagher (CAN) se ubicó tercera, mientras que Marina Loayza (PER) quedó en cuarto lugar.

Luis Eduardo Escudero se llevó la modalidad de Prone Race Masculino a nuestros otros compatriotas Sebastián Ríos, Orlando Rufasto y Felipe Sepúlveda. Mientras que en la rama femenina, Roció Larrañaga se impuso en la final a la chilena Lorena Fica y a la ecuatoriana Lisset Prado.

En modalidad de Sup Race masculino, Tamil Martino volvió a llevarse el oro al imponerse ante Itzel Delgado y Andrés de la Cruz (PER), y Alan Vogt (CHI).

El Bodyboard no se quedó atrás. Jorge Hurtado se impuso a los chilenos Diego Berrios, Nicolás Duran y a Kevin Torres. Mientras que en la modalidad dropknee, Cesar Bahuer se llevó el último oro del torneo tras vencer a nuestro otro compatriota, Manuel Rodríguez, Leonardo Alar (CHI) y a Francisco Alvarado (CHI). Una vez más, la playa de Punta Rocas es escenario para que la Selección Peruana de Surf suba al podío más alto de un torneo. En esta oportunidad, nuestros compatriotas se adjudicaron el XI Campeonato Panamericano Claro Open 2015.

En el Open damas, Analí Gómez supero en una dura batalla a su amiga la ecuatoriana Dominic Barona. Las peruanas Melanie Giunta y Vania Torres alcanzaron el tercer y cuarto lugar.

Alonso Correa se cobraría la revancha en la final del open de hombres, apoderándose de la medalla de oro, dejando en el camino Joaquín del Castillo (PER), Juninho Urcia (Perú) y Nicolás Vargas (CHI).

Perú cerró su participación en estos juegos con un total de 11 medallas de oro, 7 de plata y 6 de bronce. En segundo lugar se ubicó la delegación de Chile y en tercer lugar Ecuador.