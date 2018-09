Suma uno más

Los refuerzos en Universitario de Deportes vienen en cantidades. El día de ayer, los 'cremas' sumaron su quinta incorporación inédita para lo que vendrá a ser la temporada 2016 en el Fútbol Peruano. Se trata del lateral izquierdo, Miguel Trauco. Quien llega a las instalaciones de Ate desde Unión Comercio.

A su llegada, el zurdo de 23 años de edad firmó contrato posó en fotos con la camiseta 'merengue'. Incluso se animó a contarlo a los cuatro vientos vía Twitter.

Cabe recordar que Trauco ya formó parte de la Selección Peruana en 2014. Ya que viajó con la 'Blanquirroja' a Inglaterra a pedido del ex D.T Pablo Bengoechea para diputar un partido amistoso con el combinado local en Wembley. No obstante, no llegó a ser utilizado para dicho encuentro.

Trauco se convertirá en el quinto refuerzo de Universitario. Ya que el equipo 'crema' cuenta ya con las contrataciones de Diego Guastavino, Raúl Tito, Hernán Rengifo y Adrián Ugarriza.