Horacio Calcaterra: "Nosotros tenemos con qué lastimar a Melgar"

Sporting Cristal ya palpita la gran final del Torneo Descentralizado 2015. Serie de dos partidos de Play Off que vendrán a ser ante Melgar. Un rival que se proponer a dar el batacazo para poder dar con su segundo título. No obstante, para los 'celestes' esta amenaza no es para susto.

Y es que el volante 'celeste', Horacio Calcaterra habló por el equipo al momento de referirse a los arequipeños: "Nosotros tenemos con qué lastimar a Melgar y solo nos preocupamos en lo que podamos hacer nosotros. Vamos a dejar todo por salir bicampeones", afirmó el jugador rimense.

"Nos hemos preparado todo el año para jugar la final".

Pero el 'Calavera' también tiene estudiado a quien será su equipo rival en estas dos últimas fechas, Melgar. Pues, el argentino conoce del juego que los convirtió en el conjunto menos batido del año: "Creo que vendrán a replegarse un poco y salir rápido de contra. Es un equipo compacto que sabe a lo que juega. Se enfrentan los 2 mejores equipos del campeonato", añadió.

Sporting Cristal recibirá a Melgar este domingo en el Estadio Nacional de Lima en lo que será el partido de ida del Play Off nacional del Torneo Descentralizado Peruano.