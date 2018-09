Daniel Ahmed: "Sporting Cristal será campeón en Arequipa"

El empate de 2-2 entre Sporting Cristal y Melgar por la ida del Play Off del Torneo Descentralizado peruano 2015, le dio al equipo arequipeño una pequeña ventaja que podría coronarlo como campeón nacional este miércoles cuando se vuelvan a ver en la 'Ciudad Blanca' este miércoles. No obstante, para el director técnico 'cervecero', Daniel Ahmed, esto es un hecho que no ocurrirá.

Y es que el estratega del equipo rimense está confiado de poder revertir este resultado sacado en el Estadio Nacional de Lima: "Cristal va a ser campeón en Arequipa. Allá tenemos mucha gente", dijo el 'Turco'.

Ahmed también resaltó el trabajo de los suyos dentro del campo de juego ante Melgar: "Estoy muy conforme con mis jugadores. Hoy jugaron para ser campeones y lo demostraron los noventa minutos", añadió.

El encuentro también duró lo suficiente como para que el estratega de Cristal pudiese sacar un análisis del rival de cara al encuentro de vuelta: "Cada equipo tiene su forma de jugar. Melgar es un equipo que espera y trata de salir. Sabíamos que sería así el partido. Tiene su mérito el rival", sentenció Ahmed.

Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa en el partido de vuelta del Play Off del Torneo Descentralizado 2015 este miércoles 16 de diciembre a las 15:30 horas peruanas.