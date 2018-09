Juan Reynoso: "Ahora entiendo por qué campeonan los de Lima"

Sin pelos en la lengua. Tras la obtención del título del Torneo Descentralizado peruano 2015, el director técnico de Melgar, Juan Reynoso, tuvo críticas para toda la gente que dudó de su campaña.

El 'cabezón' también fue crítico con el arbitraje de Luis Garay en el duelo ante Sporting Cristal: "Ahora me explico por qué en las seis últimas finales entre provincianos y equipos de Lima, han ganado los de Lima. Se me hace tristísimo", afirmó Reynoso.

Aún así el estratega rojinegro destacó la labor de los suyos y añadió que fueron contra todas las adversidades: "Lo que cobraron hoy (ayer) no lo vi en el Nacional, menos en el Gallardo. Eso me da tristeza. Era la camiseta de un grande y la de Melgar. No tenemos historia como ellos, pero con ganas y deseos de imponernos ante la adversidad logramos el resultado", dijo el D.T de Melgar.

"Si hubiéramos perdido, que yo veía bastante cerca, no hubiéramos dicho nada"

Además, Reynoso también despotricó contra los periodistas que daban a Sporting Cristal como favorito: "El entorno se hubiera quedado con que ganó Cristal, que una estrella más, que impuso su jerarquía. El verso de siempre. Acabemos con el verso. Valoren el trabajo, el esfuerzo. El discurso nos ha llevado a la mediocridad", sentenció.

Al mando de Melgar en esta temporada 2016, Reynoso disputará la Copa Libertadores como Perú 1 y estará atento al sorteo de este 22 de diciembre.