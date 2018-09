Sergio Peña dejó Alianza Lima

Llegó en agosto desde las filiales del Granada español buscando volver a retomar su buena forma futbolística. No obstante, tras 5 meses y 8 partidos jugados intentando tener un puesto en el equipo, la dirigencia de Alianza Lima anunció que Sergio Peña no seguirá en el plantel 'grone'.

En estas fiestas de fin de año, el joven mediocampista de 20 años se encuentra evaluando ofertas para buscar un equipo que le ofrezca la continuidad que no tuvo en Alianza Lima. No obstante, de no encontrar al club, Peña tendrá que reincorporarse a las filas del Granada. Ya que el equipo español es el dueño de su carta pase.

No obstante, el poco desempeño mostrado, sumado a las contrataciones de Jorge Bazán y Pier Larrauri, forzaron a que el club 'blanquiazul' desista de quien en algún pasado fue su joven promesa para pelear en el Torneo Descentralizado.

Con la baja de Peña, esta sería la octava en la gran purga que se realiza en Alianza Lima junto con Gabriel Costa, Mauro Guevgeozián, Carlos Preciado, Marcos Miers, Osnar Noronha, Christian Mejía y Aldair Rodríguez. La mala campaña en este 2015 sería la principal razón.