Carlos Ascues: "De repente, para el Wolfsburgo, no termino de adaptarme"

Carlos Ascues llegó a Lima para las festividades de fin de año. Sin embargo, a su llega, el zaguero central de la Selección Peruana fue crítico con su su presente futbolístico. Ya que después de medio año, aún no consigue hacer su debut en su actual equipo, el Wolfsburgo de Bundesliga de Alemania.

Ascues, quien tuvo un gran inicio de año siendo una pieza clave en la obtención de la medalla de bronce en la Copa América 2015, no dudó en tener palabras ante los medios: "No sé cómo lo tomarán ellos. De repente por el idioma o de repente porque para ellos no termino de adaptarme", dijo el 'Patrón'.

Dicho esto, el ex Melgar afirmó también de que no le cerrará la puerta a cualquier equipo que acoja y le ofrezca la continuidad que merece: "Yo quiero quedarme. Quiero jugar en Alemania. Me siento cómodo en el equipo, pero necesito continuidad. Voy a hablar con mi empresario para ver cuál es la solución. Yo estoy dispuesto a cambiar de equipo. Tengo que ver lo mejor para mí", añadió el defensa.

Ascues afirmó también que espera a que en este 2016, las cosas se arreglen en la Selección Peruana. Que inició con pie izquierdo en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.