¿Pega la vuelta a Matute?

Como usted lo lee, Joazhiño Arroé no va más en Sporting Cristal. El volante de 23 años decidió no renovar su contrato con el club rimense y buscará tomar nuevos aires. La falta de oportunidades tras el regreso de su larga lesión fue el principal motivo por el cual 'Joa' deja Rimac. No obstante, no se movería de la capital peruana.

Y es que diversos medios locales hablan de un posible regreso a Alianza Lima. Club con el que debutó en la Primera División peruana. Se especula que entre las ofertas que tiene el mediocampista, está la del equipo 'blanquiazul'. Tras el rechazo de Johnnier Montaño, el ex jugador cervecero habría entrado en planes para conformar el equipo en 2016.

Arroé reconoció el interés 'grone' y no descartó un regreso a La Victoria: "Siempre he hablado del cariño que le tengo a Alianza Lima, siempre me trataron de la mejor manera y a cualquiera le gustaría vestir esa camiseta", afirmó el jugador.

Como jugador 'blanquiazul', Arroé llegó a la final del Torneo Descentralizado en 2011. Fase en donde Alianza cayó ante Juan Aurich.