Víctor Rivera fue presentado como nuevo D.T de Juan Aurich

Llega al norte. Durante el día de hoy, Juan Aurich presentó en sus instalaciones a su nuevo y flamante director técnico, Víctor Rivera. El 'Chino' tendrá la misión de devolver al 'Ciclón' al protagonismo en el Fútbol Peruano en esta temporada 2016. Y hoy, dio su primera conferencia de prensa.

Luego de haber dirigido a la Selección Peruana Sub 17, Rivera manifestó que cuenta con todas las armas para hacer una buena campaña con el equipo chiclayano: "Confiamos en la calidad de los jugadores. Vamos a estar a la altura del proyecto que quiere Juan Aurich. No soy un entrenador de muchas palabras, me dedicaré a trabajar y a estar a la altura del equipo", dijo el 'Chino'.

"Soy de pocas palabras, soy más de trabajar y vamos a estar al servicio de Juan Aurich en 2016"

En este tema, el nuevo estratega de Aurich también destacó las capacidades de varios de los actuales miembros del equipo 'escarlata': "Tenemos una columna vertebral con Gallese, Ramos, Rojas, Ubierna y Tejada. A ellos se suman Medrano y Acevedo que no tocaremos", añadió.

Además, Rivera también confirmó que además del nuevo y flamante refuerzo con Oshiro Takeuchi, se sumarán Víctor Cedrón y Elsar Rodas.

Juan Aurich será la sexta experiencia de Víctor Rivera como director técnico.