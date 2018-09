Walter Ibáñez ya está en Lima para incorporarse a Alianza Lima

A pesar de ser del extranjero, siente que vuelve a casa. El día de hoy, el defensa Walter Ibáñez retornó a Lima para incorporarse después de un año fuera, a las filas de Alianza Lima. A su llegada, el uruguayo se tomó fotos con los hinchas que lo esperaban afuera y elogió el proyecto del nuevo director técnico, Roberto Mosquera.

"Hay que darle duro día a día. En estos días a ver si puedo hablar con Roberto Mosquera, él es un buen entrenador y tiene bien claro lo que pretende", dijo el 'Colo' en cuanto a la labor del nuevo D.T 'grone'.

"Eso de la temporada pasada, ya pasó. Este año hay que trabajar duro para salir adelante"

Ibáñez también reiteró el amor que le tiene al club y prometió todo el compromiso posible: "Alianza Lima es mi casa, me siento cómodo, siento el cariño de la gente y eso es lo que pone uno en la balanza siempre. El sacrificio y la entrega que he dado por esta camiseta eso no va a faltar nunca", añadió.

Pero si hubo algún tema en donde no quiso hablar, fue en el caso de la capitanía del equipo. Como se sabe, Ibáñez competirá por la banda con símbolos como los arqueros George Forsyth y Leao Butrón: "Yo vengo a trabajar y a sumar como todos, nada más", sentenció.

Como bien se sabe, Ibáñez jugará su segunda etapa con la camiseta de Alianza Lima. Ya que en diciembre de 2014, dejó el club, tras peleas con la ex administradora, Susana Cuba.