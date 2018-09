Mariano Soso fue presentado como nuevo director técnico de Sporting Cristal

Sporting Cristal ya tiene a su estratega. El día de hoy, Mariano Soso fue presentado como nuevo director técnico del equipo 'celeste' en las instalaciones de La Florida.

El argentino, quien llegó durante la noche de ayer a Lima, respondió preguntas que tienen que ver mucho con su predecesor y compatriota, Daniel Ahmed. Quien dejó el club en diciembre para ejercer la jefatura técnica de menores en la Selección Peruana.

"Asumo la responsabilidad de un gran reto en mi carrera. Cristal es un paso significativo para mí. Siento que estoy preparado"

Soso no dudó en hablar de su formación como D.T. Ya que como se sabe, Cristal será su segunda experiencia profesional: "Tengo una formacion que se debe a Claudio Vivas, a Daniel Ahmed y a todos los tecnicos que he acompañado antes. Con Ahmed tengo una excelente relación que conocen. Daniel me ha facilitado informacion", dijo el nuevo estratega 'cervecero'.

Sobre dirigir en la Copa Libertadores, Soso fue claro y conciso: "Nos tocó un grupo exigente en la copa y nosotros tenemos jugadores de jerarquia. Daremos pelea", añadió.

Elogios a la ideología 'cercevera'

Mariano Soso también habló sobre el estilo que se impone en Sporting Cristal: "Hablamos de un estilo y identidad con futbolistas de grandes recursos tecnicos. Está en este grupo", añadió el nuevo D.T.

Además, el nuevo director técnico 'bajopontino' reiteró su deseo de protagonizar el Torneo Descentralizado, como el trabajo con los juveniles.

En Sporting Cristal, Mariano Soso tendrá su segunda experiencia como director técnico, luego de haber dirigido a Real Garcilaso en 2015. Además, el nuevo técnico celeste ya conoce de lo que es estar en el club, luego de haber sido asistente de Daniel Ahmed en la campaña 2014.