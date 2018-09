Alianza Lima realiza su pretemporada en Arequipa

Tour en el interior. Durante el día de ayer, el plantel de Alianza Lima hizo su llegada a la ciudad de Arequipa para continuar con sus entrenamientos de pretemporada 2016. El arribo de los blanquiazules se dio durante las 20:50 horas locales.

A su llegada, el equipo victoriano fue recibido por un buen número de hinchas arequipeños, quienes les ofrecieron todo el respaldo a base de cánticos.

Por su parte, el director técnico de los 'grones', Roberto Mosquera, mostró su satisfacción y positivismo para lo venidero: "Realmente en estos primeros días de trabajo noté un marcado optimismo dentro del plantel de jugadores y eso me parece muy bueno. Vamos a Arequipa a seguir trabajando para cristalizar nuestro sueño de sacar campeón a Alianza Lima", afirmó.

Las llegadas aún están abiertas

En otros asuntos, el estratega de Alianza dio a conocer también que el libro de pases aún no está cerrado y que se puede tratar con delicadeza la llegada de nuevos refuerzos: "Aún no está cerrado el tema de los refuerzos, pero por norma del club no se dirá nada hasta que se concrete", añadió.

Alianza Lima permanecerá realizando trabajos en Arequipa hasta el día domingo. Fecha en donde hará su regreso a la capital del Perú para empezar con los preparativos de la presentación en la 'Noche Blanquiazul'.