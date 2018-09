Deportivo Municipal dio inicio a la pretemporada 2016

'Academia' de verano. El día de hoy, Deportivo Municipal dio inicio a sus trabajos de pretemporada de cara a la campaña 2016 en el Estadio Iván Elías Moreno.

El elenco dirigido por Francisco Melgar empezó con prácticas haciendo relucir el fútbol de sus nuevos fichajes como Pablo Lavandeira, Maximiliano Velasco, entre otros.

Durante los entrenamientos, el presidente del equipo 'edil', Óscar Vega Bonadona, ofreció declaraciones ante la prensa y afirmó que el club trabajará con cautela en este 2016, para que no se den los tropezones de la poca duración en Primera División.

"No queremos pensar más en el descenso pero no queremos ser irresponsables en estar ofreciendo y prometiendo cosas que a lo mejor no se dan. Deportivo Municipal va a mantener el perfil bajo y trabajar con humildad. Al equipo le pedimos entrega, actitud, responsabilidad, lo demás caerá por su propio peso", dijo el cabeza de la 'Academia'.

Además, Vega anunció también que las negociaciones con el delantero panameño, Sergio Moreno, también están concluídas y que el ariete está listo para unirse a las prácticas.

No obstante, no todos los jugadores pudieron estar presentes en la primera práctica de Municipal. Pues, Adrián Zela, Oscar Vega y Erick Delgado; piezas fundamentales del equipo, estuvieron asuentes. Se espera su presencia en el transcurso de la semana.

DATO: Deportivo Municipal jugará la Copa Sudamericana 2016. Primer torneo internacional al que clasifican después de tres décadas.