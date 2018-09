Paulo Albarracín: "No hay problemas con Mosquera"

Se emprendió al Cusco. Durante la mañana, el volante Paulo Albarracín arribó a la 'Ciudad Imperial' para convertirse en el nuevo refuerzo de Real Garcilaso. A su llegada, el nuevo jugador de la 'Máquina' explicó su situación, luego de haber sido separado de manera sorpresiva de su ahora ex club, Alianza Lima.

Como bien se sabe, quien tomó la decisión de rescindir el contrato de Albarracín no fue nadie más que el director técnico, Roberto Mosquera. Hombre a quien no tenía en sus planes para la temporada 2016. Es por ello que el mediocampista fue claro con la opción tomada.

"Yo hablé con el profe Mosquera. Me voy bien con él. Aclaramos las cosas y no hay problemas con él", dijo Albarracín.

Sin embargo, el volante evitó referirse a la dirigencia 'íntima'. Quienes fueron los encargados de acabar con su contrato: "Tuvieron tiempo para decirme las cosas y no esperar al 7 u 8 de enero. Ellos dicen que se enteraron igual que yo, pero me queda dudas. No quiere hablar nada de nadie porque yo soy gente", añadió.

No obstante, Albarracín agradeció de todo corazón al apoyo otorgado por el hincha de Alianza durante los últimos 3 años: "Voy a perder dinero este año pero me voy con el cariño de la gente, de los hinchas y eso es difícil conseguir en equipo como Alianza Lima. Tengo fe que este será un un buen año", finalizó.

Paulo Albarracín se unirá hoy a los entrenamientos de Real Garcilaso. Prácticas comandadas por el nuevo estratega, Jorge Espejo.