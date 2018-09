Andy Polo: "Sabemos que tenemos que ser protagonistas"

Se siente decidido. El día de hoy, desde Chile, el delantero de Universitario de Deportes, Andy Polo, habló con medios peruanos en medio de lo que es la Pretemporada antes de dar inicio con el Torneo Descentralizado 2016.

A portas del duelo de práctica ante Colo Colo de este jueves en el Estadio Monumental de Santiago, la 'Joya' hizo una autocrítica sobre su desempeño en la campaña pasada: "El primer semestre no jugué como se esperaba. No es excusa, pero antes de llegar estuve buen tiempo sin agarrar balón y eso me costó. Pero terminaste bien el año", dijo Polo.

"Roberto Challe hizo que agarre la continuidad que quería"

Además, el atacante 'crema' manifestó que este año será diferente, ya que todo vuelve a empezar desde cero: "Hemos empezado de la mejor manera esta pretemporada. Queremos llegar bien al inicio del torneo. Es verdad que somos un equipo joven, pero con mucha hambre, y sabemos que tenemos que ser protagonistas.Es lo que se impone en la ‘U’", añadió.

Sobre el tema de la capitanía tras el despido de Antonio Gonzales, Polo evitó referirse al asunto: "Eso ya lo designa el profesor. Nosotros debemos respetar la decisión que él tome. Aquí todos somos líderes y empujamos para el mismo lado", sentenció.

Andy Polo estará mañana en el duelo de práctica ante Colo Colo en lo que será la 'Noche Alba'. Duelo que significará la presentación del equipo chileno ante su hinchada.