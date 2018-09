Ricardo Gareca viajará a Estados Unidos a hablar con Andrew Farrell

Nacido en Louisville, Kentucky en 1993; críado desde los 5 años hasta los 15 en el Perú y hoy, militante de uno de los equipos de fútbol más representativos de los Estados Unidos como lo es el New England Revolution. Su nombre es Andrew Farrell y es el defensa primordal de los 'revs'.

Sus buenas actuaciones han llamado la atención tanto en el Fútbol del país norteamericano, como en el país que lo vio crecer por 10 años. A tal punto que despertó el interés del director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. Quien confirmó que viajará a la ciudad de Boston para conversar con el zaguero de 23 años.

En algunas ocasiones, Farrell manifestó ante medios vinculados al fútbol estadounidense no descartar la oferta para vestir la 'blanquirroja':

"No sé si es una posibilidad, sería interesante poder ver si podría representar al Perú porque viví allí 10 años. Nunca he preguntado, siempre he querido representar a los Estados Unidos porque de aquí son mis padres, pero cualquier persona creo que quiere representar a una nación y jugar las clasificatorias para el próximo mundial", dijo el defensa en entrevistas.

Andrew Farrell no sería el primer nacido en el extranjero que se encuentra en los ojos de Ricardo Gareca. Pues, a finales de 2015, se llegó a saber que el volante defensivo del BATE Borisov de Bielorrusia, Alexei Ríos también se encuentra en los plantes del 'Tigre'. Incluso empezó a escribir sus posts de Facebook en español.