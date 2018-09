Santiago Silva: "Nos gusta el tipo de fútbol que impone Mariano Soso"

No puede esperar al inicio del campeonato. El día de hoy, tras las prácticas de pretemporada de Sporting Cristal, el nuevo delantero del equipo 'celeste', Santiago Silva, aprovechó para declarar ante medios locales del Perú.

El flamante atacante uruguayo del elenco 'cervecero' también habló sobre la maldición de los '9' que no se convierten en goleadores desde 2010. No obstante, para él, esto es un tema aparte: "Estoy más enfocado en el trabajo en conjunto y que Cristal gane todos sus partidos. Pero, sin duda, me preocupo más por hacer goles en duelos oficiales", dijo Silva.

"Estamos preparados para asumir la seguidilla de partidos que se viene, desde el inicio de año"

Sabiendo que también jugará la Copa Libertadores con Cristal, Silva explicó que ante tantos rivales poderosos como Atlético Nacional de Colombia y Peñarol de Uruguay, hay que pelear lo más que se pueda: "Tenemos que ganar todos los cotejos de local, porque eso nos aseguraría la mitad de la clasificación a octavos", añadió.

Finalmente, el delantero 'charrúa' llenó de elogios al trabajo hecho por el nuevo director técnico, Mariano Soso: "Es muy exigente, pero nos agrada su tipo de fútbol. Él me pidió que sea el primer tapón de Cristal, cuando haya que presionar la salida del rival. Es un conjunto, todos marcan y todos juegan", sentenció.

Santiago Silva debutará con Cristal en el Torneo Descentralizado 2016 ante Sport Huancayo en el Alberto Gallardo y ante Peñarol de Uruguay por la Copa Libertadores en el Estadio Nacional.