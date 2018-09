Opinión: "¿Gareca tiene chance de llamar a los no-nacidos en el Perú?"

Este 2016, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, tiene como uno de sus objetivos expandir el universo de jugadores disponibles a vestir los colores de la Selección Peruana. El 'Tigre' ya puso ojo en los jóvenes. Sin embargo, habría otro tema que le estaría quitando el sueño al D.T de la 'bicolor': ¿Es posible traer jugadores no nacidos en el Perú para afrontar lo que se viene?

Imitando un poco el modelo que realizó la Selección de Venezuela en el proceso hacia Brasil 2014 (con la inclusión del vasco Fernando Amorebieta y los hermanos Feltscher), Gareca vería esta opción también como 'víable' en el tramo venidero que serán el reinicio de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y la Copa América Centenario que se disputará en Estados Unidos.

Ahora, según mi opinión, ¿quienes son los que estarían en el ojo del 'Tigre'? ¿Es posible conversar con ellos? ¿Podrán vestir la 'bicolor' a pesar de no tener contacto alguno con el Perú? Los casos a continuación:

Caso de Jean Pierre Rhyner

Desde inicios de 2015, el defensa central del Grasshopper suizo ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de integrar el plantel de la Selección Peruana. Con 19 años y de buena habilidad, el jugador nacido en Zúrich ya tiene un espacio dentro del equipo titular 'saltamonte'.

Sin embargo, durante su primer año, Gareca evitó referirse al tema de los no nacidos en el Perú. Optando por convocatorias de jugadores que ya estuvieron en el proceso pasado.

Esta decisión desilucionó mucho a Rhyner. Quien a su vez recibió una propuesta para integrar el seleccionado sub 20 de su natal Suiza. Aún así, pese a que a las puertas de la Seleección Peruana siguen abiertas para el zaguero, el tiempo se acaba. Puesto a que el jugador no desilucionó y ya está empezando a hacerse un nombre en su fútbol local. La lesión de Carlos Ascues puede ser el plus para que finalmente integre el plantel mayor.

Caso de Alexei Ríos

Es una de las piezas de recambio primordiales en el BATE Borisov de Bielorrusia. Con buena habilidad defensiva, el volante nacido en Minsk de padre peruano, podría cubrir el puesto de contención que se necesita. Se resalta también su calidad con la diestra.

Ríos es uno de quienes también más suenan en los plantes del técnico de la Selección Peruana. Puesto a que a finales de diciembre, Ricardo Gareca anunció que hará un viaje al rededor de Europa para conversar con los no-nacidos dentro del Perú. Una de las personalidades más destacadas, es la del mismo volante.

Hoy, el mismo jugador mostró su felicidad en redes sociales por aparecer en la portada de un diario local peruano. Además, se animó a gritar el famoso "arriba Perú carajo"; mostrando sus ganas de comprometerse con el equipo que dirige Gareca.

Caso de Gianluca Lapadula

Para no perder el tiempo con él. De 25 años, el delantero nacido en Turín de madre peruana, es la actual estrella del Pescara de la Segunda División de Italia.

¿Por qué digo esto? Con 6 tantos, el jugador 'Biancoazzurri' es uno de los 4 máximos goleadores en lo que va de la Serie B. Además, varias fuentes tanto peruanas como italianas especulan sobre un posible interés por parte del último campeón de la Serie A, la Juventus.

Este currículum no puede escaparse de las manos de Ricardo Gareca. Puesto a que durante su gira por Europa, también pisará suelo etrusco para citarse con Lapadula.

Caso de Andrew Farrell

Probablemente, el caso más complicado dentro de todos los que están en la lista del 'Tigre'. ¿A qué se debe esto? Simple, el jugador de 23 años del New England Revolution no es peruano de nacimiento ni posee ascendencia peruana. Por lo que su llegada a la 'bicolor' es la más difícil.

No obstante, Farrell ya conoce muy bien lo que es oír del Fútbol Peruano. Puesto a que desde los 5 años, el jugador norteamericano nacido en Louisville, Kentucky, ha residido entre nosotros hasta la edad de 15 años. Por lo que el dejo peruano ya lo tiene incrustado junto con su conocimiento sobre el Torneo Descentralizado. Incluso según fuentes cercanas, tenía cierto fanatismo por Alianza Lima.

Además, se indica también que durante su niñez perteneció a la academia Tito Drago. Lugar en donde hizo compañerismo con Koichi Aparicio, Álvaro Ampuero y Rodrigo Cuba.

Aún así, ¿Hay posibilidades de que Farrell llegue a vestir los colores de la Selección Peruana? Sí. Sin embargo, para lograr concretar la nacionalidad, el zaguero tendría que volver a residir por dos años más entre nosotros para adquirir la ciudadanía. Es por ello que Gareca, además de la cita que tendrá con el jugador en los Estados Unidos, estaría de acuerdo con la aceleración del trámite.