Mariano Soso a Jorge Da Silva: "Nosotros solo nos preocupamos de Sporting Cristal"

Pese a que también palpita la previa, no le preocupan las palabras de los otros. Luego de que el flamante director técnico del Peñarol de Uruguay, Jorge Da Silva, calentara el primer duelo entre su equipo y Sporting Cristal por la primera fecha de la Copa Libertadores 2016 diciendo que en su grupo "no se encuentran los más grandes", el estratega de los 'rimenses', Mariano Soso, no se quedó callado.

Y es que el entrenador de Cristal afirmó restarle importancia a las palabras del uruguayo: "Desconozco esas expresiones y realmente nosotros solos nos preocupamos de Sporting Cristal, un equipo que tiene historia y que viene siendo protagonista estos últimos años en el torneo peruano. No ponemos atención en alguna expresión que tenga lugar en lo externo", dijo Soso.

Además, el técnico 'celeste' reiteró también las ganas que tiene su equipo de arrancar tanto en la Libertadores como en el Torneo Descentralizado:

"Entendemos que hay que prepararnos de la mejor manera para afrontar el primer compromiso que tenemos, que es con Sport Huancayo de local. Dentro de la preparación están los partidos de Copa, pero el foco de atención está en la primera fecha del torneo peruano", añadió el estratega.

Sporting Cristal debutará en la Copa Libertadores el 18 de febrero recibiendo a Peñarol en el Estadio Nacional.