¿Malas decisiones?

Bajó el dedo. Tras no haber pasado las pruebas del F.C Juárez de la Segunda División de su natal México, el volante Lampros Kontogiannis trató de hacer un regreso a Melgar. Club del que partió de manera sorpresiva a finales de 2015. Sin embargo, durante declaraciones, el director técnico del cuadro arequipeño, Juan Reynoso, tuvo una respuesta diferente.

Y es que el estratega del 'rojinegro' no le dio chances al mexicano para retornar al club con el que fue campeón de la última edición del Torneo Descentralizado.

"Kontogiannis no tiene posibilidad alguna para que regrese. Yo quiero jugadores que estén comprometidos. Fue presentado y firmó contrato en México. Si se da la impresión que la institución se está portando mal el mundo está al revés", dijo el 'cabezón' arremetiendo contra toda intención de retornar por parte del volante.

No obstante, Reynoso añadió también que esta decisión no tiene motivos personales contra quien fue su jugador durante la temporada pasada. "No estoy decepcionado de él, pero quiero pensar que tomó una mala decisión y uno cuando comete un error tiene que asumir las consecuencias. Yo no soy pitoniso, pero todo lo que está pasando se lo vaticiné", sentenció.

Mientras tanto, Juan Reynoso va preparando al plantel de Melgar para presentarlo este domingo 31 en el Estadio de la UNSA ante Universitario de Deportes. Evento que significará la Noche Rojinegra.