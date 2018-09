Roberto Mosquera sobre Jefferson Farfán: "No voy a hablar del tema"

¿Aprovecharán? Durante el día de ayer, el club Al Jazira de los Emiratos Árabes Unidos, anunció que no inscribirá al atacante peruano, Jefferson Farfán, en el equipo para la temporada; debido a que excedería el cupo de extranjeros. Por lo que el futuro de la 'Foquita', ha quedado en incertidumbre.

No obstante, varios diarios locales del Perú han puesto al delantero de 31 años en lo que podría ser el siguiente plan para Alianza Lima. Club que lo vio nacer como profesional en su carrera futbolística.

Ante ello, el director técnico del cuadro 'grone', Roberto Mosquera evitó referirse al asunto en señal de respeto: "Jefferson es un jugador fantástico y por respeto a él no voy a hablar del tema. Me parece una falta de respeto para una persona que ha hecho tanto por Alianza Lima. No merece que se especule ni que se juegue con su nombre", dijo la 'Mosca'.

Por el momento, mientras Farfán continúa con su recuperación en Lima, los directivos del Al Jazira evalúan la posibilidad de cederlo a un club sudamericano o europeo.