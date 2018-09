Edison Flores sobre Raúl Ruidíaz: "Si es lo mejor, que se vaya de Universitario"

Tras no concretarse el pase de Raúl Ruidíaz a un equipo europeo, el agente del delantero de Universitario de Deportes afirmó que la 'Pulga' seguirá vistiendo la camiseta 'crema' en este 2016.

Sin duda, una noticia que pone de cierta manera felices a los hinchas del equipo de Ate, pero alguna desilución a aquellos que querían que la carrera del ariete despegue. Hoy, su compañero en la 'merengue', Edison Flores, habló al respecto.

El 'Orejas' no dejó ni un detalle a cubrir y fue explícito: "Raúl no nos ha dicho nada sobre su futuro. Esperamos que decida lo mejor para él. Le vamos a desear siempre lo mejor. Si me pide un consejo, si es lo mejor para él, le voy a decir que parta y se despida", afirmó.

DATO: Edison Flores y Raúl Ruidíaz serán presentados junto con el plantel 2016 de Universitario de Deportes este martes en la Noche Crema. Evento en donde el equipo dirigido por Roberto Challe enfrentará a Colo Colo en el Estadio Monumental.