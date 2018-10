Opinión: 3 cosas de las que Alianza Lima puede presumir y 3 cosas que debe cambiar

Alianza Lima venció a Emelec en su presentación oficial del sábado y ha quedado prácticamente "listo" para el debut en el Torneo Apertura, en donde recibirá en Matute este sábado 6 a Alianza Atlético de Sullana. Sin embargo, la incógnita que me hago yo como hincha 'grone' es: ¿hay equipo para pelear el campeonato el cual no se consigue desde hace casi una década?

Repasemos filas, Alianza ha recuperado miembros prometedores que dejaron el equipo por diferencias con las viejas dirigencias. Pero eso no significa que la 'blanquiazul' tenga el armamento necesario para disputar el Descentralizado.

Es por ello que tras la victoria amistosa ante el equipo ecuatoriano del pasado fin de semana, me tomo la molestia de generar, a mi concierne, 3 factores de los que Alianza puede estar conforme de; y otros 3 factores de los que el equipo victoriano tiene que cambiar.

De lo que puede presumir

1. Hay mística

Este fue el primer implante que realizó el director técnico Roberto Mosquera a su llegada. Fiel a su estilo, la 'Mosca' quiere volver a imponer el estilo pícaro por el que se caracteriza el cuadro 'blanquiazul'. Ante Emelec, Alianza mostró convicción y ganas de triunfo. No se rindió, incluso aún cuando el conjunto ecuatoriano se imponía con ventaja que ya parecía insuperable.

2. Han recuperado al caudillo

Si alguien nunca debió dejar la Victoria ese es Walter Ibáñez. Pese a que tuvo un nulo 2016 en la Universidad Católica de Chile, el zaguero uruguayo retornó a Alianza como si nunca se hubiese ido. Con dos goles marcados, el 'Colo' le gritó "he vuelto" a la hinchada 'grone'. Ya sabe lo que es ganar algo con la 'blanquiazul'. Puesto a que en 2014 fue el encargado de alzar el trofeo del Torneo del Inca. Torneo suprimido en este 2016.

3. Aún tiene porteros de nivel

Leao Butrón y George Forsyth son quizás dos de los mejores arqueros que puede ofrecer el Fútbol Peruano. No por historia y currícula sino también por presente. Ante Emelec, fue Forsyth quien estuvo cuidando los tres palos con buena presencia a pesar de los dos goles recibidos. Por otro lado, Butrón sacó nota aprobatoria en los encuentros de entrenamientos. Lo único malo de ambos guardametas es el tema de las lesiones. Tanto Forsyth como Butrón, por su edad, son propensos a estas. Cabe recordar que en 2015, ante la lesión de los dos, tuvo que llegar el juvenil Daniel Prieto. Quien no tuvo buena presencia.

De lo que necesita cambiar

1. Aún no consolida su defensa

Sacando de la mesa el tema de los goles de Walter Ibáñez, Alianza Lima demostró que aún es propenso a los contraataques rivales. El segundo gol de Emelec fue un completo error de Johnnier Montaño que permitió a los ecuatorianos desplazarse de manera rápida. Miguel Araujo no pudo hacer mucho ante la velocidad ecuatoriana. Cabe resaltar que el zaguero de 21 años es más físico que veloz. Por lo que uno puede ganarle en la batalla de los persuasivo.

2. Los delanteros necesitan despertar

Lionard Pajoy y Andy Pando llegaron a Alianza con un cartel enorme de goleadores. No obstante, a ambos les cuesta llegar a los balones que les ponen los volantes a la hora de los centros. Está claro que no son hombres calificados como grandes rematadores de cabeza como lo fue en algún pasado Mauro Guevgeozián (Uno de los purgados por Roberto Mosquera). Aún así, siguen siendo miembros con diversas cualidades para asociarse con quienes los habilitan. Pero tienen que mostrar ganas y no dejarse abrumar.

3. Ordenar bien las filas del medio

Alianza Lima consiguió buena volante con Óscar Vílchez, Johnnier Montaño y Ramírez. No obstante, la edad de estos jugadores también juega en contra. Ante Emelec, estos jugadores se mostraron lentos y con poca convicción para buscar las redes de Dreer. Ramírez no fue el que alguna vez era titularísimo en la Selección Peruana. Vílchez aún vuelve al nivel de rapidez que tuvo cuando consiguió el título de 2014 con Cristal. Montaño, por su parte, cometió un garrafal error que permitió el segundo gol de los ecuatorianos. Todas estas falencias tienen que ser mejoradas cuanto antes si se quiere generar buen fútbol al toque corto.