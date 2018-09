Sporting Cristal y su prometedor posible once inicial para su debut en el Torneo Apertura

Durante el día de hoy, Sporting Cristal realizó sus prácticas pensando en su debut en el Torneo Apertura de este sábado ante Sport Huancayo. Es por ello que el equipo rimense que dirige Mariano Soso prepara sus movidas para el duelo ante el 'Rojo Matador'. Equipo al que recibirá en el Estadio Alberto Gallardo.

Sin embargo, el estratega del equpo 'cervecero' haría algunas cuantas variantes para enfrentar al conjunto huancaíno. Para ello, incluiría a varios de sus fichajes para combinarlos con sus jóvenes apuestas.

Revoredo va a donde pertenece

Pese a la victoria ante Montevideo Wanderers en la Noche de la Raza Celeste, Soso estaría reconociendo que uno de sus errores fue alternar en la zaga defensiva con colocar jugadores en posiciones en donde no van. Uno de ellos es el zaguero Renzo Revoredo.

Como bien se recuerda, en la presentación ante los uruguayos, el defensa ocupó un puesto en donde no ejercía desde hace muchos años y en el que no se pudo desempeñar de buena manera: el de lateral diestro. Ante lo no satisfactorio, el experimentado Revoredo volverá a ocupar el puesto de central. Algo que hace muy bien a Alberto Rodríguez. Uno de los buenos socios que tuvo en 2015.

Junto con ellos dos tendríamos juventud a un lado de la banda y experiencia al otro. Mientras el canterano Brian Bernaola ejercería el puesto por la banda derecha, sería Jair Céspedes quien ocupe la zurda. Este último tuvo un grandioso desempeño en su debut con la camiseta de Cristal y no cabe duda que sería de la partida este sábado.

Cazulo vuelve a la volante y Costa estará cómodo

Otro de los errores que cometió Soso en el partido de prueba fue incluír a Jorge Cazulo en la volante. Sí, se reconoce que el 'Piqui' es un excelente recuperador de balones. Sin embargo, colocarlo en el puesto de Renzo Revoredo no fue la mejor idea.

El día de hoy, Cazulo volvió a ejercer su puesto clásico de volante mixto durante los entrenamientos de Cristal y no decepcionó. En un partido ante el equipo alterno, el experimentado uruguayo volvió a su mejor nivel y encontró una nueva amistad para la elaboración de juego. Se trata de su compatriota: Gabriel Costa.

Sí, el uruguayo y ex Alianza Lima tendría una nueva oportunidad en el equipo de Soso supliendo esta vez, a Horacio Calcaterra. Además, el estratega 'celeste' movería al 'Gabo' unos centímetros más al medio para que ocupe su básico puesto de creativo. Justo como en sus días en el club 'blanquiazul' en donde se desempeñó de buena manera. Junto con ellos dos también estará Josepmir Ballón, quien será el hombre principal de contención.

Succar, la novedad

Pero como siempre lo llamativo siempre está en la parte de arriba. Y en ella, también habrán cosas nuevas. En el partido de este sábado, Sporting Cristal estrenaría al centrodelantero Santiago Silva. Quien estaría acompañado de un Irven Ávila en buen momento. No obstante junto con ellos estaría la mayor apuesta que haría Soso en este 2016.

Se trata del joven atacante, Alexander Succar. Como usted lo lee, el delantero de 20 años anotó gol durante los entrenamientos y sería de la partida por vez primera en su carrera en el debut 'celeste' ante Huancayo. Cabe resaltar que ante Wanderers el ariete también anotó un tanto en la victoria de 2-1.

Posible alineación