Resultado UTC - Melgar en Torneo Apertura (1-3)

Eso ha sido todo por hoy. Desde Cajamarca y por VAVEL Perú, nos despedimos. ¡Buenas tardes!

En la siguiente fecha, UTC visitará a Sport Huancayo, mientras que Melgar será local ante Sporting Cristal en una nueva edición de la final del Descentralizado de 2015.

Melgar debuta en el Torneo Apertura llevándose los 3 puntos y demostrando por qué es el campeón de la temporada pasada. UTC también tuvo ocasiones, pero no tuvo definidores adecuados. Se destaca también la labor del portero 'rojinegro', Patricio Arce.

90+3' Gran cabezazo del colombiano que superó a todos en el montón en el área. Pita Gambetta y finaliza el encuentro. UTC 1-3 Melgar.

90+3' GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! DE UTC DE CAJAMARCA!!!! ¡VÍCTOR GUAZÁ!

90+2' Bien parado Rivas Molfino. Tiro de esquina para el equipo local.

90+2' Saque lateral para UTC.

90+1' UUUUUUUUUUUUFFFFFFF!!!!! UTC buscó el descuento con Vergara. Atento Álvarez, otra de las figuras del partido.

90' Agnello buscó a Vergara pero no puedo encontrarlo. Lateral para Melgar.

89' Añadirán 3 minutos más al encuentro.

88' Primero Zúñiga, después Fernández y luego el 'Pato'. Buena y solidaria sociedad ofensiva la del cuadro arequipeño. En Cajamarca, el actual campeón del Fútbol Peruano debuta goleando.

87' GGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!! DE FOOT BALL CLUB MELGAR!!!!! ¡PATRICIO ARCE!

86' Disparo de larga distancia de Fano que buscó el descuentro.

86' Sánchez busca asociarse con Fernández pero no lo encuentra.

83' Tarjeta amarilla para Johan Fano.

82' UUUUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFF!!!!! Solís y una gran jugada individual que casí termina en gol. Fierrazo por parte del colombiano denominado 'Dennis Rodman'.

81' Fano busca los amagues, Sánchez se lo niega.

80' Centro de Vásquez que rechaza Rivas Molfino. Buena labor la del zaguero 'rojinegro'.

77' UUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFF!!! Insistió Zúñiga. El balón rebotó en las manos de Carvallo.

76' UUUUUUUUUUUUFFFFFFF!! Buena asociación entre Solís y Agnello. El segundo buscó el disparo de larga distancia.

74' Se armó peligró en el área de Melgar. Calmado, apareció Álvarez.

73' Centro de Solís que Schuler saca al trio de esquina para UTC.

73' Centro de Vergara que rechaza Rivas Molfino.

69' CAMBIO EN MELGAR. Se retira Hernán Hinostroza e ingresa Neil Marcos.

68' En el suelo se encuentra adolorido Hernán Hinostroza.

67' UUUUUUUUUUUUUUUFFFFFF!! Lo buscó UTC otra vez con Fano. Se vé cerca el descuento.

67' UUUUUUUUUFFFFFF!!! Gran disparo de Agnello. Moverá en saque de meta, Melgar.

66' CAMBIO EN MELGAR. Se retira Mario Palomino e ingresa Dahwling Leudo.

65' UUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFF!!! Vergara y por poco un magistral gol al rincón. Bien perfilado el hombre de UTC que buscó el descuento.

64' Gran jugada armada entre Fernández y Arce. Por poco encuentra a Zúñiga para la definición.

63' UUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFF!! Centro de Solís hacia Guazá que sacó Álvarez. De esquina para UTC. Lo buscan los 'gavilanes'.

61' Gran disparo de larga distancia por parte de Agnello que se va hacia arriba. Otro saque de meta para el 'dominó.

60' Disparo de Solís que se distorsiona. De meta para Melgar.

59' Tiro libre para el 'rojinegro'. Fue falta contra Villamarín.

58' Saque lateral para UTC.

57' Gran contra de Melgar hecha por Zúñiga pero sin éxito. Tiro de esquina para la visita.

57' UFFFFFFFFFF!!! Disparo de Guazá que atrapa Álvarez.

55' Saque lateral para Melgar.

53' Cambio en Melgar: Se retira José Carlos Fernández e ingresa Ysrael Zúñiga.

52' Otro tiro de esquina para UTC

51' Tiro de esquina para UTC

50' Tiro libre para UTC

45' Dos cambios en UTC: Se retiran Ceballos y Rabanal e ingresan Guazá y Vásquez.

45' Pitó Gambetta, ¡inició el Segundo tiempo!

Segundo gol de Omar Fernández.

Buen primer tiempo en ofensiva por parte de ambas escuadras. Sin embargo, las falencias de la primera línea cajamarquina les pasaron factura. UTC no es un equipo atento en su zaga defensiva. Omar Fernández ya es figura.

45+1' Pitó Gambetta, ¡Final del primer tiempo! UTC 0-2 Melgar.

45' Centro de Arce que primero atrapa Carvallo.

44' Saque lateral para Melgar.

43' Añadirán un minuto más al partido.

42' Falta de Villamarín sobre Uribe. Tiro libre para UTC.

41' Centro de UTC que se va a las manos de Patricio Álvarez.

40' Dura falta de Mario Palomino sobre Agnello. El volante de Melgar mira la amarilla.

39' CAMBIO EN UTC: Se retira Víctor Rojas e ingresa Bruno Agnello.

39' Disparo largo de Vergara que se va a las nubes. Saque de meta para Melgar.

38' Solís mandó centro con destino a Fano, pero dos zagueros presionaban al 'gavilán'.

37' Se levantó en la banca de UTC el brasileño Bruno Agnello.

37' Atento el portero Álvarez ante el asedio cajamarquino.

36' UUUUUUUUUUFFFFFF!!! Se juntaron Omar Fernández y José Carlos Fernández. Gran habilitación por parte del primero, pero el segundo no pudo concretar el tercer tanto para Melgar.

35' Lateral para Melgar.

34' UTC busca el primero con todos sus volantes atentos y arriba.

Primer gol de Omar Fernández.

33' Mal cobrada la posición adelantada según las repeticiones.

32' Posición adelantada por parte de Ceballos.

31' Gran intención de Arce que quiso colgar a un adelantado José Carvallo. El balón se fue arriba del travesaño. Por poco el tercero para MElgar.

30' Saque lateral para Melgar tras el pie de Fano en la salida de Palomino.

29' Tiro de esquina para UTC.

28' Falta de Alexander Sánchez sobre Solís. Tiro libre desde la izquierda para UTC.

27' Balón que llega fácil a las manos de José Carvallo.

26' Falta de Uribe contra Arce y es tiro libre ofensivo para Melgar.

25' UUUUUUUUUUFFFFFFF!!! Vergara y por poco el primero de los locales. Buena habilitación por parte de Ceballos. Falló con la definición.

25' Se reanuda el encuentro.

24' Partido suspendido. Se metió un cánido al césped de juego.

23' Ceballos amenazó, pero Álvarez estuvo atento. Buena labor del portero de Melgar.

22' Tarjeta amarilla para Fajardo por demorar el tiro libre.

21' Falta de Fajardo. Tiro libre para Melgar.

20' Excelente contra del cuadro arequipeño y extraordinaria la labor del colombiano, quien concreta su doblete con gran definición. No van ni 20 minutos y ya es la figura del partido.

19' GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! DE FOOT BALL CLUB MELGAR!!!!!! ¡OMAR FERNÁNDEZ!

19' Mal centro de Bogado, abusó de su adelanto de centímetros.

18' Villamarín manda el balón al córner para UTC.

18' Tiro libre para UTC desde el medio.

17' UUUUUUUUUUUUUUUFFFFFF!!!! José Carlos Fernández y por poco el segundo. Gran centro de Omar Fernández quien buscó a 'Zlatan'. Melgar casi alarga la diferencia.

15' UUUUUUUUUUUUUUFFFFFF!!!! La insistencia de Fano. El veterano delantero fue en busca del remate de cabeza y no encontró el empate. Reynoso se enfada con Loyola.

15' Fano busca el centro e insiste. UTC va con jugadas rápida.

14' Tiro de esquina para UTC.

13' Rabanal cae contra Rivas Molfino y pide penal. Gambetta dice que es limpio.

11' Melgar busca los toques en su medio campo.

10' Balón largo de Rolando Bogado que no alcanza a David Díaz. Saque de meta para Melgar.

10' Falta contra Henry Solís. Es tiro libre para UTC.

9' Disparo de Ceballos que buscó el empate. Mala puntería.

8' Certero disparo de penal por parte del colombiano a las redes de Carvallo. Con gol del mejor jugador extranjero del 2015, el campeón inaugura la temporada 2016 con el primer tanto del año

7' GGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! DE FOOT BALL CLUB MELGAR!!!!! ¡OMAR FERNÁNDEZ!

6' ¡PENAL PARA MELGAR! Falta de Fajardo contra José Carlos Fernández dentro del área. El 'dominó' buscará el primero en Cajamarca desde los 12 pasos.

5' Centro de Rabanal anulado por la zaga defensiva de Melgar.

4' Hinostroza anula a Díaz, quien buscaba hacer la individual.

3' Mano de Alexander Sánchez, tiro libre para el equipo local.

2' Seguro atrás Carvallo evitando la jugada de los 'rojinegros'.

1' Tiro libre para Melgar.

0' UUUUUUUUUUUUFFFFFFF!!! UTC no esperó y fue a buscarlo con un Johan Fano lleno de hambre. El 'gavilán' se asoció muy bien con Solís y dispartó de larga distancia a un destino errado en las redes de Álvares.

0' Saque lateral para Melgar

0' Ha pitado Henry Gambetta, ¡Comienza el partido!

Partido UTC - Melgar.

Este partido será arbitrado por Henry Gambetta.

Los equipos salen al césped de juego.

Alineación confirmada de Melgar: P. Álvarez; R. Molfino, W. Schuler, E. Villamarín, N. Loyola; M. Palomino, H. Hinostroza, P. Arce; A. Sánchez, O. Fernández, J.C. Fernández.

Alineación confirmada de UTC: J. Carvallo; E. Rabanal, R. Bogado, A. Fajardo, D. Díaz, V. Rojas, J.E. Uribe, J. Vergara, H. Solís J. Fano, M. Ceballos.

En el último encuentro entre UTC y Melgar disputado en el Estadio Héroes de San Ramón, ambos equipos empataron sin goles. El partido fue por la fecha 10 del Torneo Apertura de 2015.

Ambas escuadras ya salieron al césped para realizar los últimos calentamientos.

El Estadio Héroes de San Ramón abrió sus puertas a las 14:00 horas peruanas.

El día de hoy, el Torneo Descentralizado cumplirá sus 100 años de fundación.

Posible alineación de Melgar: P. Álvarez, E. Villamarín, J. Bolaños, O. Rivas Molfino, N. Loyola, N. Marcos, M. Palomino, D. Estrada, P. Arce, O. Fernández, J.C. Fernández.

Posible alineación de UTC: J. Carvallo; E. Rabanal, R. Bogado, A. Fajardo, D. Díaz, V. Rojas, J.E. Uribe, J. Vergara, H. Solís J. Fano, M. Ceballos.

Con una nueva oportunidad, el director técnico de UTC, Rafael Castillo, afirmó que rechazó las ofertas de clubes como Alianza Lima y Sport Huancayo para permanecer en Cajamarca y enmendar los errores de la pasada temporada.

Para fortuna, el equipo 'gavilán' debutará en el Apertura en su casa frente a su gente.

Entre estos fichajes destacan dos destacados que se hicieron un nombre en las filas de Universitario de Deportes. Se tratan del portero José Carvallo y el delantero Johan Fano.

Por su parte, UTC, tras un 2015 en donde logró salvarse del descenso, apeló a contratar a exitosos veteranos para disputar esta nueva campaña.

En parte de los jugadores, José Carlos Fernández afirmó que el equipo necesita mantener el orden si es que quiere buscar el bicampeonato: "Debemos tener mucho orden y saber manejar el encuentro. Todos salen con muchas ganas cuando tienen al campeón al frente", afirmó.

A pesar de ello, Melgar permitió sumar fichajes durante el verano, en donde destacan los de Anderson Santamaría, Jesús Arismendi y José Carlos Fernández. Los dos últimos, hombres que regresan al rojinegro.

Hacía días atrás, en declaraciones, Juan Reynoso afirmó que no le permitirá su regreso al mexicano, Lampros Kontogiannis. Quien dejó Melgar con destino al Juarez FC. Sin embargo, al no pasar las pruebas médicas, tuvo que regresar. Aún así, el 'cabezón' no le permitió el regreso.

Para el equipo visitante que Juan Reynoso, empezar con buen pie el Torneo Apertura es primordial de cara a su participación en la Copa Libertadores. Torneo internacional en donde el 'dominó' compartirá grupo con Atlético Mineiro, Colo Colo y el ganador entre Independiente del Valle y Guaraní.

Como bien se recuerda, Melgar consiguió el título nacional por segunda vez en su historia en diciembre. La hazaña fue hecha en el Estadio de la UNSA ante un Sporting Cristal que buscaba el bicampeonato.

Será un partido en donde el 'gavilán' será local en el Estadio Héroes de San Ramón. Ubicado en la ciudad de Cajamarca y con capacidad para 18 mil espectadores.

Llegó el día para el campeón. El día de hoy, el 'rojinegro' arequipeño comenzará de visita su travesía en busca de la defensa de la corona. ¿El rival a vencer? UTC de Cajamarca.

UTC - Melgar minuto a minuto

Buenas tardes y bienvenidos a la previa de lo que será el candente encuentro entre UTC de Cajamarca y FBC Melgar. Partido que corresponderá a la primera jornada del Torneo Apertura 2016. En VAVEL Perú, comenzamos con la transmisión.