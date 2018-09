Muchas armas, una duda

Alianza Lima ya se va preparando para lo que será su debut en el Torneo Apertura frente a Alianza Atlético de Sullana este domingo en Matute. Y para ello, el elenco que dirige Roberto Mosquera prepara al mejor once incial con el que pueda salir a hacer frente al equipo 'churre' que dirige Gustavo Roverano.

Sin embargo, para dolor de cabeza de la 'Mosca' y el hincha 'blanquiazul', Alianza Lima mantiene una duda de cara al duelo de este domingo, y es que se trata del volante Johnnier Montaño.

Tras el duelo amistoso ante Emelec en la Noche Blanquiazul, el volante colombiano volvió a recaer en dolores ante la lesión con la que venía arrastrando en la rodilla. Su inclusión en el once titular dependerá del resúmen del reporte médico.

¿Apelar a la juventud?

No obstante, ante la apretada situación, Roberto Mosquera tendría un plan 'B'. Ya recuperado de su lesión, quien podría ser también de la partida este domingo sería el volante Pier Larrauri.

El día de hoy, una de las apuestas que tuvo Alianza durante el año pasado entrenó con el equipo titular supliendo al 'potón'. Su desempeño fue aceptable. Pero a opinión de Mosquera, aún estaría a la espera de Montaño.

De 21 años, el mediocampista que fichó por Alianza en 2015 no pudo sumar minutos con la camiseta 'grone' debido a la complicada lesión con la que se trataba. Sin embargo ahora, empezando la temporada, el ex Cienciano está preparado para poder arrancar en el once titular de Alianza.

Posible alineación de Alianza Lima