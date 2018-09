Luis Guadalupe: "Los administradores de Universitario están perdidos"

Fue con mucha tristeza y furia. Luego de que Universitario de Deportes le negara el retorno al defensa Luis Guadalupe para un retiro en el club de sus amores, el popular 'Cuto' despotricó contra la administración 'crema' mediante una carta dirigida a la institución.

El zaguero de 40 años, quien se encontraba entrenando con el plantel en las instalaciones playeras de Campo Mar durante el verano, aprovechó para manifestar su malestar y su decepción por la negativa y fue directo en su comunicado:

"Mi presencia en la pretemporada de Universitario de Deportes se debió al pedido del profesor Roberto Challe y que luego de un periodo de preparación estaba en óptimas condiciones para defender la camiseta crema. Mi presencia no era un capricho ni mucho menos se trataba de amiguismo", afirmó.

"A los administradores, nunca tuvieron la delicadeza ni siquiera de preguntar y menos de proponer"

Yendo más al caso del estratega 'merengue', Guadalupe aprovechó para envíar halagos a Challe: "Una vez más usted me ha demostrado que está vigente y más lúcido que mucha gente. Ni hablar de los administradores de Universitario de Deportes que demuestran que están más perdidos en un vestuario de fútbol o en una cancha", añadió el veterano jugador.

Finalmente, en su comunicado, el 'Cuto' envío un duro recado a la dirigencia: "No vine a regalarme. Solo era cuestión de que me digan queremos que nos apoyes, pero no hay plata. Veo que no hubo el interés de apoyar un pedido del técnico para estar más cerca de lograr el título 27", agregó.

Ahora, sin equipo, Guadalupe aprovechó para envíar sus mejores deseos al equipo: "Algo me dice que pronto nos volveremos a encontrar para darnos un fuerte abrazo crema. Hasta siempre. Y dale ‘U’ toda la vida", sentenció el defensa.

