São Paulo - César Vallejo: El 'Poeta' buscará histórico batacazo en el Pacaembú

Todo llega hasta este abrumador ambiente. Este miércoles, la Universidad César Vallejo tendrá que buscar una histórica victoria ante el Sao Paulo si es que quiere conseguir meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 en este partido de vuelta de la fase previa. El escenario será completamente gigante para el 'Poeta' ya que buscará la hazaña en el conocido Estadio Pacaembú.

Tras el resultado de 1-1 obtenido en Trujillo, el elenco dirigido por Franco Navarro ha tenido que reafinar sus armas de la mejor manera posible. Sin embargo, no todo ha salido de color de rosa para el cuadro naranja. Ya que durante el sábado pasado, en el debut en el Torneo Apertura, sacaron un doloroso empate igual de 1-1 ante el recién asencido Comerciantes Unidos.

Alerta cafetera

Para empeorar las cosas en tienda vallejana, una de las principales armas del elenco 'poeta' no sería de la partida. Pues, hablamos del volante, Donald Millán.

Como usted lo lee, el volante colombiano, quien fue pieza clave en el partido de ida en Trujillo, sufrió un fuerte estirón musular en el muslo derecho. Por lo que tuvo que trabajar separado del primer equipo durante los entrenamientos en Brasil.

No obstante, Franco Navarro afirmó que esperará hasta el último momento por la recuperación del 'cafetero'. De lo contrario, ya encontraría una variante en Junior Viza. Quien destacó durante las prácticas.

Entrenar en un estadio histórico

Durante la noche del martes, la Universidad César Vallejo realizó el reconocimiento del mítico Estadio Pacaembú de Sao Paulo. Como bien se recuerda, el partido originalmente iba a realizarse en el Estadio Morumbi. Sin embargo, por temas de remodelación, la sede se cambió a la ex casa del Corinthians.

Foto: libero.pe

Al finalizar las prácticas el delantero Daniel Chávez brindó declaraciones ante medios peruanos: "Nosotros estamos tranquilos, se vive un buen ambiente en la interna, esperar dar la sorpresa y llevar una alegría a Trujillo. Si se da el gol enhorabuena, lo importante es regresar con la clasificación", dijo el atacante 'poeta' deseoso de romper las redes de Denis Matos.

El local saldrá con intenciones de matar

Por el lado del local, Sao Paulo llegará ante su gente nuevamente con el amplio cartel de favorito. Ya que en el partido pasado, los dirigidos por Edgardo Bauza se impusieron por una goleada de 4-0 ante el Agua Santa por el Campeonato Paulista.

Además, uno de los jugadores simbólicos del equipo paulista, el volante Paulo Henrique Ganso, quien ya conoce de lo que pueden ocasionar las jugadas de la Vallejo, afirmó que a este encuentro se tendrá que ir con mucha cautela.

"Nuestro juego fue bueno en el Perú porque estamos dedicados, movidos y bien posicionados. Aquello nos ha creado muchas ocasiones de gol. Es una lástima que no se entendió el final (por el caso del gol anulado de Alan Kardec). No hay necesidad de tener una concentración total porque la Libertadores no tiene ningún partido fácil. No podemos ser sorprendidos por el rival", afirmó el '10' de Sao Paulo.

Foto: Érico Leonan

Por su parte, el portero Denis Matos, consciente de los ataques sorpresa que pueden generar los 'Poetas', afirmó que no se debe menospreciar al rival:

"Es difícil hablar de favoritismos en el fútbol. Tendremos que salir al campo con sus pies en el suelo. En Perú, fuimos mejores, pero el balón no nos vino del todo, ya que el jugador rivel (Alejandro Hohberg) golpeó un disparo prácticamente indefendible. Tenemos que imponer nuestro ritmo y tener más tranquilidad en las presentaciones. no podemos de ninguna manera menospreciar el oponente" dijo el guardameta.

DATO: Quien sea el vencedor en esta fase previa de la Copa Libertadores 2016, integrará el grupo 1 junto con River Plate (ARG), The Strongest (BOL) y el Trujillanos (VEN).

