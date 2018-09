Gianluca Lapadula: "El llamado de la Selección Peruana me llena de orgullo"

Es declarado por muchos como el mejor jugador en lo que va de la Serie B de Italia. Sus 16 goles, y el último anotado con magnífica pirueta de tijera, le hacen valer semejante currículum. Hoy, el delantero del Pescara, Gianluca Lapadula, quien es pretendido por la Selección Peruana, reafirmó su gran momento individual.

A pesar del empate de 1-1 del día de hoy ante el Vincenza por la Serie B italiana, el futbolista italo-peruano de 26 años tuvo palabras de agradecimiento y afirmó sentirse más motivado que nunca desde aquella llamativa reunión que sostuvo con el D.T de la 'bicolor', Ricardo Gareca.

Pese a ello, Lapadula aún no se ha hecho de una decisión para ponerse la 'franja': "No he decidido aún, el llamado me llena de orgullo a mí y a toda mi familia", afirmó.

A pesar de ello, Lapadula es consciente de tener un buen número de seguidores en la tierra de su madre: "Sé que todo el Perú me está dando tanto afecto, estoy viviendo este momento muy positivo, gracias a todo el amor que me dan los peruanos", añadió el ariete; quien es pedido por muchos hinchas del país para jugar las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.