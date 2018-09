Luis Tejada: "Si no fuese por la hinchada, Universitario no nos empataba"

Es poco habitual ver a uno de los jugadores más queridos del Fútbol Peruano crear noticia por polémicas palabras, pero sucedió. Tras el empate de 2-2 entre Universitario de Deportes y Juan Aurich, el delantero del conjunto 'escarlata', Luis Tejada fue explícito con sus palabras al referirse al desempeño de los 'cremas'.

El panameño no se guardó nada y mandó palabras duras al conjunto dirigido por Roberto Challe: "Fue un partido duro, jugamos con un equipo al que la hinchada lo apoya los 90 minutos. La 'U' estaba muerto pero si no fuera por la hinchada creo que no lo empataban", dijo el ariete.

En cuanto a la autocrítica el 'Pana' se mostró decepcionado de no poder saber mantener la ventaja en condición de visita en el Estadio Nacional: "Nos faltó tener más calma para sostener el marcador pero hay que reconocer que fue un lindo encuentro, nos vamos tranquilos porque no todos van a scar un punto acá", añadió.

En la siguiente jornada del Torneo Apertura, Juan Aurich recibirá en Chiclayo a Sport Huancayo.