Universitario - Defensor la Bocana: Que no se escapen los de arriba

Todo para manetener la cabeza erguida mirando a los de arriba. Este domingo, Universitario de Deportes buscará seguir peleando los altos puestos en el Torneo Apertura peruano cuando reciba en la tercera fecha a Defensor La Bocana en el Estadio Nacional.

La 'U' de Roberto Challe, que llega este encuentro tras haber empatado por 2-2 ante Juan Aurich en el mismo recinto, buscará no despegarse de la pelea principal ante un rival que aún no conoce de victorias desde su ascenso a Primera División. No obstante, los 'cremas' arrastran con un problema que los perjudica de manera primordial.

La 'crema' sin 'Supermán'

Sí, como usted lo lee. El portero Raúl Fernández no estará en el arco de Universitario por los próximos 6 meses. Todo esto debido a una lesión al ligamento cruzado de la pierna derecha. La cual arrastra desde el partido pasado ante Aurich.

Es por ello que el técnico 'merengue' ya va pensando en recambios. Estaría ya casi confirmado que será Carlos Cáceda quien reemplace el puesto que dejará el popular 'Supermán' por los próximos meses.

No obstante, muchos hinchas han estado pidiendo también la inclusión del canterano Patrick Zubczuk. Hijo del histórico portero, Juan Carlos Zubczuk y de buen 2015 con la reserva de la 'U', los fanáticos 'cremas' piden una oportunidad para el joven guardameta de 20 años.

El 'maretazo' busca histórico triunfo

Por su parte, Defensor la Bocana, que juega por vez primera la máxima categoría en el Fútbol Peruano, buscará su primer triunfo en el Torneo Descentralizado ante uno de los clubes más grandes del país.

El 'Maretazo de Sechura', dirigido por Javier Atoche, está preparado para sumergirse dentro de un abrumador marco en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, existen ciertas heridas con las que el cuadro celeste arrastra. Como la de aún no sumar triunfos en las dos últimas jornadas del Torneo Apertura.

Gran parte de la confianza sechurana está puesta en el veterano William Chiroque. Quien fue una de las figuras de la Selección Peruana en la Copa América de 2011, es hoy la esperanza del cuadro de La Bocana.

Posibles alineaciones