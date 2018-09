Carlos Lobatón: "Parece que no podemos ganar, eso me molesta"

Si algo no acostumbra Carlos Lobatón en el Fútbol Peruano, es a errar goles. Durante el duelo de ayer ante Comerciantes Unidos por la tercera fecha del Torneo Apertura, el volante y capitán de Sporting Cristal falló una ocasión súmamente clara que pudo otorgarle la victoria al cuadro 'cervecero'. Tras no conseguirlo, el popular 'Loba' manifestó su descargo.

"Parece que no podemos ganar, eso es lo que me molesta. No podemos completar los partidos que hacemos. Tengo bronca porque tuve una ocasión clara y la desperdicié", dijo el veterano mediocampista de 36 años.

Lobatón también se atinó a afirmar que todos los equipos que pisan el Estadio Alberto Gallardo para enfrentarse a Cristal, solo van a defenderse: "Nosotros tenemos que generar un buen fútbol y traspasar las barreras que nos ponen los equipos que se vienen a cerrar. Jugamos bien, tuvimos la pelota y ocasiones. El arquero también sacó una increíble de la raya", añadió.

Con miras puestas al debut en la Copa Libertadores ante Peñarol este jueves, 'Loba' anunció también que hay mucho por mejorar: "Entendemos que hemos hecho un buen partido y sometimos al rival a partir de la presión. Nos falta terminar bien las jugadas", sentenció.

Sporting Cristal enfrentará a Peñarol por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 este jueves 18 de febrero en el Estadio Nacional de Lima.