Opinión: ¿Puede Alianza Lima acabar con su sequía de títulos en el año de su aniversario 115?

Alianza Lima ha arrancado el 2016 de la mejor manera. No solamente impresionando en la presentación oficial del plantel venciendo al Emelec de Ecuador, sino que también debutando en las tres primeras fechas del Torneo Apertura peruano sumando el puntaje perfecto. En la última jornada, la 'blanquiazul' no solamente ganó, sino que también goleó y gustó ante Unión Comercio. Lo mejor para celebrar el aniversario número 115 de fundación.

Las tres primeras jornadas siempre dejan un corto primer resumen de la preparación del equipo. Sí, reconozco que Alianza arrancó las 2 primeras jornadas sacando triunfos sufridos ante Atlético de Sullana y Deportivo Municipal. Pero la más cómoda de todas estas victorias, fue sacada el domingo ante Unión Comercio en Moyobamba. Partido en donde los dirigidos por Roberto Mosquera fueron contundentes con el 3-0.

A pesar de ello, retorno a mi principal pregunta: ¿Alianza Lima tiene con qué ser campeón en este 2015 cuando la sequía de títulos está a punto de cumplir con la década? Como hincha, me he tomado estas 2 semanas en analizar cada uno de estos detalles. Y sistemática y tácticamente, me atrevo a decir que no.

¿Por qué? En cuanto se refiere a sistemas bien planteados y ordenados dentro del Fútbol Peruano, existen equipos mejores estructurados que ganan con comodidad sus partidos y no parten de una defensa que aún no encuentra armonía.

Sí, armonía. No se dudan de las actitudes de Walter Ibáñez ni la de Sergio Araujo. Sin embargo, a pesar de que ya se conocen desde hace un buen tiempo dentro de la zaga. Como en los viejos días en los que dirigía Guillermo Sanguinetti.

No cabe duda que Mosquera propone un estilo similar que el que proponía el uruguayo. Sin embargo, durante el último encuentro ante Comercio, Alianza ha encontrado la manera de cómo ganar por medio del toque.

Aún así, no veo la estabilidad necesaria en el equipo que más admiro para poder afrontar el resto del campeonato. Estoy consciente de que se vienen momentos duros en este 2016. Sin embargo, también estoy consciente que Alianza Lima no apela a la teoría futbolística éitca como lo imponen varios clubes con los pies puestos sobre la tierra. Nunca la impuso. Y aquello, fue lo necesario para ganar 22 títulos en 115 años. ¡Feliz aniversario 'blanquiazul'!