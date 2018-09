Ricardo Gareca: "Perú irá a la Copa América con lo mejor que tiene"

Todo a la luz. El día de hoy, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa sobre todo lo sucedido a inicios de año. El caso Gianluca Lapadula, los jugadores que destacan y no destacan en sus equipos y las competiciones venideras como la siguiente fecha doble de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y la Copa América Centenario.

Certero, el 'Tigre' no pudo ser más claro con sus palabras. Entre lo declarado, el estratega de la 'bicolor' afirmó que el delantero del Pescara, Gianluca Lapadula, optó por más tiempo para decidir si vestir los colores peruanos. "Lapadula se comunicó conmigo y por el momento me dijo que no", dijo Gareca.

No obstante, el D.T de Perú afirmó también que el asunto con el delantero del jugador que compite en la Serie B de italia se haya cerrado del todo. "Él tiene las puertas abiertas", añadió.

Las competiciones oficiales

A Gareca también se le preguntó por los torneos que se vienen tales como la siguiente jornada doble de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ante las escuadras de Venezuela y Uruguay y la Copa América Centenario. Campeonato en donde Perú compartirá el grupo B junto con Haití, Ecuador y Brasil.

"Tenemos ahora dos partidos de Eliminatorias y luego la Copa América. Les digo que van a ir los que mejor estén"

Ante ello, el estratega de la 'blanquirroja' dejó en claro que esta son la clase de campeonatos en las que se tiene que ir con lo mejor del repertorio: "Nos ha tocado un grupo difícil. Es por ello que Perú irá con lo mejor que tiene en la Copa América", declaró.

El presente de los jugadores

Cristian Benavente, Renato Tapia, Luiz da Silva, entre otros; son algunos de los nombres peruanos que destacan en sus respectivos equipos en el extranjero. Sin embargo, Gareca argumentó que existe un universo suficientemente grande como para poder decidir todo en un día: "Yo no le aseguro la titularidad a nadie", añadió el 'Tigre'.

Pero al tocar el tema de Luiz da Silva, el técnico de la 'blanquirroja' manifestó también sentirse un poco desilucionado por no haber optado por algo mejor: "Da Silva debió jugar Libertadores en lugar de estar repasando conceptos y jugar con las filiales en Holanda", sentenció.

La Selección Peruana comenzará su próximo ciclo a partir de la próxima semana de cara al siguiente duelo de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 frente a la su similar de Venezuela.