Alianza Lima - Sporting Cristal: Uno por el mantener el liderazgo, el otro, a con miras más altas

El primer choque de dos fuerzas colosas en el Fútbol Peruano en 2016. Este sábado, Alianza Lima buscará mantener la punta del Torneo Apertura, cuando reciba en Matute a Sporting Cristal por la fecha 6. Un partido en donde los 'grones' intentarán mantener el invicto. Mientras que los 'celestes' harán el intento de aguar la fiesta en La Victoria.

El conjunto local, dirigido por Roberto Mosquera, llega a este duelo completamente descansado. Tras haberse negado el partido ante la Universidad San Martín en el Callao por tema de inseguridad, Alianza Lima tuvo una semana libre para realizar todos los entrenamientos para llegar a este encuentro de la manera más cómoda posible. Con el Estadio Alejandro Villanueva completamente lleno, los 'blanquiazules' tendrán mucho a su favor.

A todo ataque

Durante los entrenamientos, se mostró claramente que Mosquera piensa combatir el fuego de Cristal con fuego. Puesto a que en las últimas prácticas, Alianza probó con un sistema de 3-5-2. La gran duda, sería la de si colocar a un buen creativo como Willyan Mimbela para asistir al hombre de la racha, Andy Pando. O asociar la dupla goleadora con Lionard Pajoy.

Pensando en los 'verdolagas'

Por su parte, Sporting Cristal viene con mucho qué pensar. Pensando en la Copa Libertadores, el elenco que dirige Mariano Soso aprovechará el abrumador marco que ofrecerá Matute para acostumbrarse de cara al siguiente duelo internacional. El cual será ante el Atlético Nacional colombiano en Medellín.

Es por ello que como bien se conoce la ideología moderna 'cervecera', la visita no se guardará nada ante Alianza. El mismo defensa del cuadro del Rímac, Alberto Rodríguez, afirmó que estos son los duelos en donde existe mucha igualdad y que el presente no es de importancia: "No existen favoritismos en estos partidos", dijo el 'Mudo'.

Para poner el reto más duro al cuadro de Cristal, el equipo 'celeste' no gana un duelo ante Alianza en Matute desde hace 8 años. El último partido en donde la 'blanquiazul' fue local y cayó ante el elenco rimense, fue en 2008. No obstante, Soso trata de ignorar estas estadísticas. Puesto a que sabe que las rachas están para romperse.

Regreso a 'Costa' de todo

Otro de los hechos que darán qué hablar este sábado, será el de el regreso del extremo Gabriel Costa a Matute. Como bien se conoce, el uruguayo perteneció por 2 años a las filas de Alianza Lima. Mañana, pisará el césped del Alejandro Villanueva como jugador de Sporting Cristal.

En su etapa como jugador 'íntimo', el 'Gabo' consiguió hacerse un buen y respetable nombre en las filas de Alianza. Hoy, ya sumando goles con la 'celeste', Costa tendrá al estadio completo en su contra. Algo que se esperaba desde que dejó el plantel en diciembre de 2015.

Es por ello que los jugadores 'grones' ya le pusieron el ojo al 'charrúa'. El defensa de Alianza, Walter Ibáñez, dio a conocer que el profesionalismo será mutuo y que mañana, Costa será visto como un rival más y no un ex compañero: "Él va a venir a hacer su trabajo, nosotros el nuestro. Si tenemos que raspar, lo rasparemos, qué vamos a hacer", sentenció.

Posibles alineaciones