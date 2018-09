Melgar - Independiente del Valle: Sumar de a tres cuanto antes

Se las juega todas. Este martes, Melgar jugará un partido en donde está prohibida la derrota ante el Independiente del Valle ecuatoriano, si es que quiere sobrevivir en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016. Un partido en donde el cuadro 'rojinegro' necesita de sus primeros tres puntos.

El cuadro arequipeño llega con un poco de incertidumbre como sabor de boca. Puesto a que en su último duelo, el cuadro dirigido por Juan Reynoso ha sacado un empate ante Defensor La Bocana en casa. En el Estadio de la UNSA, el 'Dominó' se vuelve a jugar el todo por el todo.

Un rojinegro que aún no conoce de triunfos internacionales

Sin embargo, el último campeón del Fútbol Peruano no atraviesa por un buen momento deportivo. Ya que durante su debut copero en la Copa Libertadores, Melgar sacó una derrota por volteada de 2-1 ante el Atlético Mineiro en Arequipa.

Tras ello, los de Reynoso viajaron a Chile para enfrentar a Colo Colo. En un encuentro muy mal planteado, el cuadro 'rojinegro' cayó por la mínima ante el 'Cacique' en el Estadio Monumental de Santiago. En un encuentro en donde la participación del portero Daniel Ferreyra, salvó a Melgar de una goleada.

No obstante, el controversial Reynoso, fiel a su furibundo estilo, afirmó ante los periodistas que sus dirigidos no acabarán la Copa Libertadores sin sumar victorias: "Son los fantasmas del pesimismo de este fútbol. Yo para nada me veo con 0 puntos, ustedes acostumbrados a eso lo piensan", dijo el 'Cabezón'.

Los norteños también buscan callar Arequipa

Por su parte, el Independiente del Valle también llega en circunstancias similares a la 'Ciudad Blanca'. Puesto a que el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto solamente ha sumado un empate en lo que va de esta Copa Libertadores. Igualdad conseguida ante Colo Colo.

El técnico del equipo 'rayado' ha manifestado por su parte que la necesidad de ambos por conseguir el triunfo a los pies del Misti es de urgencia: "Este es un partido importante para los dos equipos, ambos necesitamos un resultado positivo para estar otra vez en la lucha", afirmó.

Posibles alineaciones