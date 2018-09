Juan Reynoso: "No nos iremos de la Copa Libertadores haciendo cero puntos"

Se siente culpable. Tras la derrota de 1-0 ante el Independiente del Valle ecuatoriano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, el director técnico de Melgar, Juan Reynoso, se responsabilizó por la caída del equipo 'rojinegro' y el mal momento deportivo por el cual atraviesan.

Raramente calmado, el controversial estratega del 'dominó' se explicó con claridad: "Hay mucho por decir en la interna, hacia la prensa poco, ha sido una reflexión, una autocrítica, poner las barbas en remojo, no nos ha alcanzado lo que hacemos, así es el fútbol. Contra Mineiro tuvimos otra respuesta, hoy sin merecerlo a lo mejor volteábamos un partido", dijo el popular 'Cabezón'.

Sin embargo, Reynoso también afirmó que su equipo tampoco será decepción en el torneo internacional, aún si quedan eliminados en primera ronda.

"Yo no quiero echarle la culpa a los jugadores, hay cosas que vemos en los videos y repetimos en los trabajos, a veces por falta de oficio uno cae en un trompo cuando la gente empieza a mostrar ansiedad y se hacen cosas que no trabajamos. El responsable de la derrota soy yo. Sé que no nos vamos a ir con cero puntos", añadió.

En el siguiente duelo copero, Melgar visitará Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle.