Mauricio Fiol fue suspendido por cuatro años

Hizo todo lo que se pudo. Tras varios intentos, el nadador peruano, Mauricio Fiol, no pudo llegar a demostrar su inocencia ante la Federación Internacional de Natación (FINA). Recibiendo la pena máxima de 4 años suspendido de la disciplina, luego de haber dado positivo durante el control antidoping de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Durante meses, el ex campeón sudamericano de los 200 metros en estilo mariposa estuvo buscando apelar para comprobar su inocencia, luego de que se le acusara por consumo de Estanozolol.

Indignación hacia el país

Por su parte, Fiol, manifestó también su lamento ante el gobierno peruano. A quien acusó de no respaldarlo durante tan preocupante juicio: "Estoy triste y decepcionado. La FINA me aplicó la pena máxima de 4 años de suspensión. Lo que más me indigna es que el Estado me dejó totalmente solo", dijo el nadador en su página oficial de Facebook.

Volverá en su casa

Sin embargo, pese a que se perderá de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Fiol recibió la noticia de que podrá retornar para los Juegos Panamericanos de 2019. Competición continental que se disputará nada más que en Lima.