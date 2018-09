Juan Manuel Vargas: El hombre que subió su cotización en España

Juan Manuel Vargas vive un momento surreal. A sus 32 años el lateral izquierdo peruano recuperó el buen nivel que lo caracterizó en algún momento pasado a base de buenas actuaciones con su equipo, el Real Betis de España.

Cabe recordar, que hacía un año atrás, el momento del 'Loco' no era el mismo que el que vive hoy. Puesto a que no era tomado en cuenta en la Fiorentina, club en el que militaba en aquel entonces. Se habló de la posibilidad de volverlo a prestar al Genoa para continuar disputando en la Serie A de Italia. Sin embargo, el conjunto genovés afirmó que no había cupo para el zurdo. La incertidumbre reinaba en el ambiente de Vargas.

No obstante, tuvo que pasar un hecho destacable para que el lateral vuelva a tener oportunidades abiertas. Durante la Copa América 2015, Vargas fue una de las piezas requeribles para disputar los partidos que llevaron a la Selección Peruana a hacerse con el tercer puesto de la competición continental realizada en Chile.

Una vez finalizada la Copa, la situación sobre el futuro del 'Loco' volvió a quedar en cuestión. Teniendo 31 años de edad, era difícil que el jugador consiga un traspaso a otro equipo.

Aún así, la oportunidad se abrió. Un equipo recientemente ascendido a la Primera División de España, el Real Betis, mostró interés en contar con los servicios de algún jugador que integró el sorprendente plantel peruano. En un inicio se habló de Christian Cueva, sin embargo, los representantes de Vargas pidieron al club 'verdiblanco' por una oportunidad. Deseo concedido.

Vargas llegó al Betis como flamante fichaje, aunque bajo un coste a cero. La aclimatación en el equipo de la ciudad de Sevilla iba a ser dura. Más aún cuando se encontraba bajo la tutela del técnico Pepe Mel. Quien arrancó la Liga BBVA de no tan buena manera.

No obstante, la llegada del sucesor del D.T, Juan Merino, hizo un plus al zurdo. El hombre formado como técnico en las inferiores optó por variar el puesto tanto de lateral como de carrilero. Así como en algún pasado lo hizo Chemo del Solar en la Selección Peruana entre 2007 y 2010. Años en los que el 'Loco' era material indispensable.

Los frutos del trabajo de Merino no tardarían en llegar y bajo su tutela, Vargas volvió a desplegar su buen fútbol. Aunque ya no tan explosivo como en otras épocas, su método seguro de quedarse con el balón volvió a ser clave. Aquello lo trae de vuelta a la Selección Peruana en gran nivel para disputar la siguiente jornada doble de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ante Venezuela y Uruguay.

No conforme con ello, Vargas también triplicó su cotización a 2.5 millones de dólares según la web Transfermarkt. Cifra que lo vuelve un jugador en la mira de clubes como el Nápoli, que ya habló con el Betis para hacer trueques millonarios. ¿Será que Juan Manuel Vargas retorna a la Serie A como jugador de uno de los equipos más grandes de Italia? Solo el tiempo y la dedicación lo dirán.