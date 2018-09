Christian Cueva y Luiz da Silva llegaron a Lima para sumarse a la Selección Peruana

La Selección Peruana continúa sumando a los suyos. Durante la mañana de hoy, la 'Blanquirroja' sumó consigo la llegada de los extranjeros Christian Cueva y Luiz da Silva. Quienes forman parte de la convocatoria de cara la siguiente jornada doble de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ante Venezuela y Uruguay.

Durante la mañana, fue Christian Cueva quien arribó en la capital peruana. A su llegada, el jugador del Toluca de México habló de positivismo y dedicación: "Vamos con la mentalidad de sacar todos los puntos. Todos los rivales son difíciles, es una competencia muy dura. Hay que mentalizarse en hacer las cosas bien. Vamos con tranquilidad", dijo el volante.

Por su parte, Luiz da Silva, quien hizo su llegada a Lima durante la noche del sábado respondió a las críticas del D.T de la selección, Ricardo Gareca, sobre jugar en la filial del PSV Eindhoven, en lugar de haberse mantenido en Sporting Cristal para disputar la Copa Libertadores 2016.

"Lo he conversado con él y respeto su opinión. Lo escucho y lo entiendo. Yo no me arrepiento de mi decisión y sigo trabajando. En mi club me va todo bien, estoy teniendo más minutos", dijo el delantero de 19 años.

Ambos jugadores se incorporarán mañana a los entrenamientos de la Selección Peruana de cara a la siguiente fecha doble de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en la Videna.