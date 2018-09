Ricardo Gareca: "Perú todavía tiene chances de clasificar"

¿Se muestra conforme? Tras el duro empate de 2-2 con el que la Selección Peruana vivió ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, el director técnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, trató de mostrarse positivo ante tantos periodistas que cuestionaron el desordenado momento por el cual atraviesan sus dirigidos.

"Pese a todo, estoy conforme, No creo que merecíamos perder. Creo que tuvimos las ocasiones para adelantar en el marcador. A través de un penal Venezuela comenzó a crecer. Y bueno, todo malo en el partido no fue. De eso estoy seguro", dijo el 'Tigre' en conferencia de prensa.

Cuando se le preguntó sobre responsables por los dos goles venezolanos con los cuales sufrió Perú, Gareca trató de sacar de toda culpa a los suyos: "No me gusta puntualizar puntos flojos. No tengo que responsabilizar a nadie. En todo caso el responsable soy yo. Yo decido el equipo y la forma de jugar", añadió.

Candente incidente con periodista

Entre los tantos cuestionamientos, el argentino también se vio envuelto en una polémica discusión con uno de los periodistas presentes. Quien luego de preguntar sobre su labor convocando a los mismos veteranos, logró hacer que Gareca dé una frase que dio la vuelta a todo el Perú: "Si el equipo no le gusta es un problema suyo", respondió.

Para complementar la conferencia, el 'Tigre' ofreció una breve conclusión sobre sus jugadores durante el duelo: "Quería ver una reacción por parte del equipo, pero todo siguió igual. Aún así, Perú todavía tiene chances de clasificar", sentenció Gareca.

Ahora, la Selección Peruana se preparará para lo que será elsiguiente duelo de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El cual, será este martes ante Uruguay en Montevideo.