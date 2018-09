Ricardo Gareca: "Perú le puede ganar a cualquier selección del mundo"

¿Confiado y aguerrido? ¿O soñador inocente? Durante la noche de hoy, tras los entrenamientos en Montevideo, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio declaraciones ante la prensa a tan solo casi un día del duelo ante la Selección Uruguaya por la sexta jornada de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

El 'Tigre', consciente de que no se pudo sacar un resultado aceptable durante el duelo pasado ante Venezuela, optó una vez más por su estilo de énfasis al momento de dar sus palabras. "Estamos recuperándonos del empate. Esperábamos un triunfo y no se nos dio. No obstante el ánimo que tenemos es el ideal para sacar adelante el próximo partido", dijo el estratega.

"Mortifica no darle un triunfo al hincha, espero le podamos dar una alegría el martes"

Sin embargo, Gareca también supo que en zona uruguaya, se habla mucho de que el seleccionado que dirige Óscar Washington Tabárez "es capaz de ganar a quien sea (en palabras del ex capitán Diego Lugano)". El argentino no se echó atrás y prefirió dar una respuesta algo insólita: "Nosotros le podemos ganar a cualquier selección del mundo. Tenemos los jugadores para poder hacerlo", añadió.

En cuanto a su trayecto de 1 año dirigiendo a la Selección Peruana, Gareca también afirmó que nada ha cambiado en su punto de vista desde que firmó en aquel febrero de 2015: "No me he llevado ninguna sorpresa. Todo lo que yo pensé sobre el jugador peruano sigue siendo lo mismo. No tuvimos un buen arranque en las Eliminatorias, pero creo que podemos revertirlo", agregó el técnico.

El estratega de la 'Bicolor' recurrió una vez más a su sentido positivista y también se dio el tiempo para agradecer al hincha que apoyó en las buenas y en las malas: "Quiero agradecer las muestras de apoyo por parte de los hinchas desde que llegaron a Montevideo. Ojalá que les podamos dar una alegría este martes", sentenció.

Perú enfrentará a su similar de Uruguay este martes por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en el Estadio Centenario de Montevideo a las 17:30 horas peruanas.