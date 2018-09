Selección Peruana Sub 20: ¿La culpa es de Nogara o del sistema?

La Selección Peruana Sub 20 atraviesa un nuevo momento de dolor, tras el empate sufrido de 1-1 ante su similar de Venezuela durante el pasado lunes, la 'bicolor' está a un paso de quedar eliminada del Campeonato Sudamericano 2017 que se viene disputando en Ecuador. Torneo con miras al Mundial de la Categoría que se realizará en Corea del Sur.

Para quienes aún no están familiarizados con la campaña peruana, los dirigidos por Fernando Nogara empataron en la primera fecha del grupo B ante Argentina y sufrieron una derrota de 2-0 ante Bolivia. Dos partidos en donde el equipo no tuvo decisiones al momento de buscar el partido y con un planteamiento que según el lenguaje del técnico, es de lo más ofensivo, no hay resultados.

Todo esto no lleva a la pregunta de hoy: ¿A qué se debe la pésima campaña de la Selección Peruana Sub 20? ¿A los errores de Nogara o al pésimo sistema del manejo de menores?

Si vamos a señalar al primer presunto culpable existe un argumento muy válido en los errores: Perú nunca estuvo listo para jugar a la ultraofensiva. Durante un año, el técnico del combinado de menores, pasó entrevistas afirmando que su estilo de plantear los partidos se basan al estilo de estrategas como Marcelo Bielsa y Claudio Vivas.

El esquema de atacar de manera riesgosa ha dejado a una defensa con muy poco trabajo en el primer cuarto de cancha. Sabiendo que se está enfrentando a equipos más veloces y a 2300 metros sobre el nivel del mar, no puedes confiarte llevando a todo el plantel a atacar.

Ahora, el argumento para dejar en claro que el sistema de menores del fútbol peruano no está dando frutos, es notorio desde hacía años. En el Perú, las grandes promesas explotan recién pasados de los 22 años de edad. Los ejemplos son claros: Raúl Ruidíaz, Edison Flores, Andy Polo, Christian Cueva, entre otros.

En este último año, Daniel Ahmed ha sido quien ha estado tomando las riendas de las jefaturas de formación de menores en la Federación Peruana de Fútbol. Cargo paralelo al que tuvo cuando dirigió a la selección sub 20 en 2013.

Sin embargo, los resultados que ha tenido Ahmed no son los esperados. Esto no se basa solamente en su labor en el proyecto ya que uno de sus magnos objetivos es la extensa descentralización del balompié peruano. Aquello pasa mayormente por la poca infraestructura de los clubes nacionales. Mayoritariamente, los que radican en Lima.

Los motivos de mala campaña del seleccionado peruano sub 20 son algo que han dividido a los hinchas. Sin embargo, es una oportunidad perfecta para poder reflexionar si es momento de seguir apuntando a un solo responsable o a muchos.