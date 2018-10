Una noche muy roja y negra

Una presentación inesperada. El subcampeón del fútbol peruano no pudo derrotar a Danubio y empataron 1-1 en el Estadio Monumental de la U.N.S.A en Arequipa. Los 'rojinegros' presentaron a su plantel para toda la temporada frente a todos sus hinchas, donde los más ovacionados fueron: Juan Reynoso, Omar Fernández, Alexis Arias, Hernán Hinostroza y, su goleador e ídolo, Ysrael Zuñiga.

Este partido fue importante, porque era el momento en que sus refuerzos debían de demostrar todo su nivel. Ese es el caso de Carlos Ascues, Diego Penny, Emanuel Herrera (Argentina), Víctor Cedrón, Luis García, Pedro Requena, Wilmer Aguirre, Daniel Chávez y John Utaka (Nigeria).

Lo que pasó en el partido

Enfrentar a un rival extranjero cae bueno en Melgar, ya que inicia la Copa Libertadores y tiene que agarrar ritmo sobresaliente. El primer tiempo fue para Melgar. Los 'rojinegros' tocaba y jugaba con tranquilidad, pero, también, ferozmente. Patricio Arce, de cabeza, abrió el marcador. La fiesta era completa. Melgar presento su plantel, dominaba el partido y estaba ganando.

Sin embargo, fue en el segundo tiempo, donde el partido se vio equilibrado y Danubio aprovechó. Juan Reynoso, DT de Melgar, tomó la decisión de cambiar el once inicial, para probar a sus refuerzos, pero quedó demasiado claro, que aún falta mucho por trabajar.

'La Franja' no podía desaprovechar tal oportunidad de empatar el marcador. Diego Penny, portero de Melgar, hacía su debut, pero no le fue nada bien. Cometió un blooper que ocasionó el gol de Danubio y empate el marcador. Melgar no pudo dar más y finalizó el partido.

Se viene su debut

Luego de este partido, Melgar tendrá que enfrentar a Cantolao este sábado por la primera fecha del Torneo de Verano. El 'dominó' tiene que seguir trabajando para remedir los errores cometidos ante Danubio, para así evitar tropezones en lo largo del año.

Alineaciones

Melgar: Álvarez; Leudo, Santamaría, Quina, Loyola; Arias, Jean Pierre Barrientos, Hinostroza, Arce; Fernández y José Carlos Fernández.



Danubio: Cristoforo; De los Santos, Fernández, Malrechauffe, Peña, Fernández, Zarfino, Olaza, J. Dos Santos, Olivera; González.