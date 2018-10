La 'Noche Rosada' recibe a Chapecoense

La alegría llega al Callao. Sport Boys se presentará ante sus hinchas en la denominada 'Noche Rosada' el sábado 4 de marzo a las 8:00 pm en el Estadio Nacional. Johan Vasquez, administrador de la 'Rosada' confirmó, esta mañana, que el rival será el actúal campeón de la Copa Sudamericana y reciente protagonista de una tragedia aérea, Chapecoense, de Brasil.

En una entrevista a GolPerú, el administrado de Sport Boys contó que el equipo viene trabajando duro para el inicio de la Segunda División y, además, confirmó que el rival, de la 'Noche Rosada' será Chapecoense, actúal campeón de la Sudamerica: "Teníamos esta noticia un poco guardada, venimos trabajando tres semanas. El grupo está trabajando muchísimo y estoy super contento de dirigir este grupo de 15 personas que manejamos el equipo. Ya hemos recibido la confirmación de que Chapecoense estará en nuestra presentación".

El desvío de la 'Misilera'

Ya son 5 años desde que descendió a Segunda División y aún no puede regresar a Primera. Sport Boys viene teniendo un mal presente lleno de problemas económicos y futbolísticos. La 'Rosada', cada año, trabaja duro para lograr el ascenso, pero no pueden. Sus hinchas no asisten a los partidos, lo que ocasiona que no haya ingresos en la taquilla. Malos jugadores que llegan o se van a mitad de año - sumdando al DT de cada año - hacen que la 'misilera' se quede abandonada, año tras año.

La sorpresa se dio en el 2017. Sport Boys contrato a varias figuras del fútbol peruano, para lograr el ascenso tan esperado. Jhonnier Montaño, Gianfranco Labarhe, Mario Viera (DT), son algunos nombres que se incorporaron al plantel. Si bien aún no tienen fecha oficial del inicio de la Segunda División, se estima que será la última semana de marzo o la primera semana de abril.