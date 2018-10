Universitario-Deportivo Capiatá: Puntuaciones Universitario por la Copa Libertadores

Universitario perdió en el Estadio Monumental por 0-3 ante Deportivo Capiatá y fue eliminado de la Copa Libertadores. Un equipo sin ideas de juego y sin amor a la camiseta se vio en el campo. El planteamiento de Roberto Challe fue terrible y ocasionó esta humillación.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Carlos Cáceda

4 | Su actuación del año pasado quedó en el olvido. Un arquero tímido y lleno de nervios en el campo, aunque, si bien salvó, varias ocasiones de gol, se le vío con miedo y presionado en el arco.

Aldo Corzo

4 | Su mejor versión vista en Deportivo Municipal y la Selección Peruana quedo atrás. Si bien no es jugador rápido, ayer estaba muy lento. Perdía la marca, no apoyaba en la ofensiva. Bajo su nivel de forma excesiva.

John Galliquio

4 | El punto flojo de la defensa. Su edad parece pesar en su rendimiento. Lento y sin eficacia en la marca, ocasionó que Capiatá pueda tocar con libertad y atacar cuantas veces desee. Tendrá experiencia, pero su juego esta demasiado bajo.

Alberto Rodriguez

4 | Le queda algo de su mejor nivel. La manera en que defendió es regularmente aceptable, pero su rendimiento bajo. Parece que esta más preocupado en regresar al extranjero, que preocuparse por donde esta ahora. Las lesiones pasan factura en el rendimiento de los jugadores.

Joaquin Aguirre

2 | La pregunta es clara y no hay duda que no tendrán respuesta ¿Por qué es titular? ¿Qué méritos tiene para estar en el once inicial? Ayer se vio demostrado que su lugar es en los suplentes. Pésimo rendimiento mostrado. Corrío, pero para alcanzar al jugador que lo paso con facilidad.

Giordano Mendoza

3 | Fue uno de los mejores en Paraguay, pero le ganó la falta de experiencia y nerviosismo. No se vío en la marca y no recuparaba balones, ocasionando la libertad de la visita.

Arquímedes Figuera

5 | Vino siendo figura en los últimos partidos de Universitario, pero no puedo solo con toda la marca en un equipo tan lento y poca virtud de juego. Ayer quedaba pequeño ante los rivales. Corría por todos los lados, pero no podía quitar todos los balones.

Alexis Goméz

4 | Se vio al Goméz que estamos acostumbrados. Intento, pero, como siempre, quedo en nada. Perdía balones, estaba fuera del partido y solo corría, pero sin ocasionar peligro. Quedó claro que la 'Hiena' del 2013, quedó en el olvido.

Alberto Quintero

2 | La decepción del equipo. Parecía un fichaje de Germán Leguía. No apareció en el partido. Tuvo menos de cinco veces el balón, de las cuales entrego todas al rival.

Diego Manicero

4 | Fue uno de los jugadores que pudo resaltar en Universitario, pero se vio ofuscado por tanta marca de la visita. No encontraba con quien jugar y, por tanto, perdía el balón. No fue problema para el rival.

Hernán Rengifo

3 | Si bien peleaba arriba para presionar y recuperar balón, nunca tuvo una oportunidad de gol. No remató al arco. Peleó solo arriba, pero más no hizo.

Cambios

Adán Balbín

3 | Su ingreso al partido nunca se supo. Si era para reforzar la zoan defensiva o aportar en la ofensiva. No aportó en la marca y cuando tenía el balón, sus pases eran inprecisos y Capiatá lograba recuperar el balón.

Diego Guastavino

5 | Fue lo mejor de Universitario en el partido. Entró con muchas ganas al encuentro. Tuvo la chance más clara al ejecutar un tiro libre y chocar en el palo. Su velocidad aportaba, pero el desaire del equipo, ocasionó que no brillara.

Luis Tejada

4 | Al igual que Rengifo, corrió para recuperar balón y presionar arriba, pero a más no llego. No tuvo ningún remate al arco. Paso por desapercibido su aporte en la ofensiva.