Arde el Gallardo

Las altas temperaturas del mediodía no fueron un impedimento para que el vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, goleará 3 a 0 a la Universidad San Martin por el Torneo de Verano en el “Grupo A”. De este modo, el fuerte sol y los goles de Sandoval, Cazulo e Ifrán hicieron arder al Estadio Alberto Gallardo. Cristal empieza a encontrar la brújula que los llevará al liderato.

La balanza

El equipo local se impuso con autoridad y regaló un buen espectáculo. El ex club de Guillermo del Solar, San Martín, no tuvo profundidad y la pagó caro. Ni bien arrancó el cotejo los “Santos” iniciaron con una asfixiante presión, pero fueron pasando los minutos y los atacantes de Cristal se convirtieron en los protagonistas. Queda claro que en el centro del campo el ambiente estuvo reñido al no estar Calcaterra no apareció mucho Carlos Lobatón para comandar y darle más nitidez a la medular. Joel Sánchez participó en algunos pasajes del cotejo como mediocampista,aunque todavía le cuesta entender que ya no tendrá tanto espacio como gozaba en San Martín.

De todos modos, la balanza se inclinaría rápidamente a favor de los “rimenses”. A los 16 minutos el delantero Ray Sandoval fabricó una jugada colectiva mediante un par de paredes con Diego Ifrán y el atacante Costa dentro del área. El primer gol sirvió para que se conectaran más los volantes interiores y el resto del equipo. Jair Céspedes se proyectaba con facilidad hasta la última línea y regateaba por las bandas como si se tratara de futsal. Entonces el "segundo golpe" no se tardó en llegar, dado que un tiro libre ejecutado por el intermitente Lobatón y adornado por la cabeza de Ifrán puso en aprietos al portero Farro que salió mal. Por ende, surgió Cazulo con más corazón que fútbol y se vistió de “9”el defensor a los 27 minutos de juego.

San Martín no renunciaba y se divisaba buen pie en el sector de creación, pero sin profundidad el barco se hunde. Por consiguiente, el “knockout” tarde o temprano llegaría. Corría los 77 minutos y los “cerveceros” ya expresaban cansancio hasta que ingresó Ávila con su presencia ofensiva y una buena jugada colectiva conducida por Sánchez acabó en penal a favor de Ifrán. Diego lo buscó, lo encontró y no perdonó.

Declaraciones

“Estoy cómodo tapando y aportando al club limeño. La verdad es que estamos en un buen momento y siempre trato de hacer lo que me piden. Muy contento con el triunfo y el desarrollo del partido”, sentenció el portero chileno Mauricio Viana.

El futuro

Pese al contundente triunfo de hoy Sporting Cristal no debe relajarse, ya que su agenda es complicada. A la vuelta de la esquina espera Ayacucho FC y Sport Rosario.