¿Cuál es la razón por la que Alberto Quintero no juega en Universitario de Deportes?

El panameño viene siendo cuestionado por la hinchada “crema”, debido a que no es titular con el plantel y fue uno de los últimos refuerzos que trajo Universitario de Deportes para esta temporada.

Por el momento solo tiene 76 minutos en total y solo ha disputado los dos partidos de fase por Copa Libertadores. Cabe recordar que el conjunto “Merengue” quedo eliminado en dicho torneo por el Deportivo Capiatá.

El motivo

Alberto Quintero estaba en la lista de convocados para el debut de Universitario ante Sport Huancayo y Alianza Lima por el Torneo de Verano, pero después de esos dos encuentros no se le vio más. El motivo no solo sería por falta de físico, sino también por no adaptarse aún con el plan de juego y por no haber tenido una pretemporada al igual que sus compañeros.

El jugador panameño habría declarado esta información a la página web de “Somos la Sele” de Panamá, en donde Quintero confesó que “está trabajando duro para ponerse al 100%” y Agregando “que pronto llegará su oportunidad, además de cada vez más sentirse mejor, cómodo con confianza y con ganas de jugar”.

Para recalcar

El último refuerzo de Universitario de Deportes, Alberto Quintero, disputó los últimos encuentros de la Copa Centroamericana con su selección de Panamá durante este año y no hizo pretemporada alguna que lo ponga en mejores condiciones físicas para disputar el Torneo con los “cremas”. Además en los entrenamientos el popular “Negrito” viene realizando distintos trabajos diferenciados con el equipo de Roberto Chale, para así tener un óptimo estado físico.

El próximo partido

Universitario de Deportes enfrentará en la siguiente fecha a Deportivo Municipal en el Estadio Monumental. ¿Será posible que el futbolista panameño sume algunos minutos en aquel encuentro? Ya se verá, todo está en manos de Roberto Chale.